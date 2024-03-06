美國總統大選升溫 學者：台海戰略議題將浮上檯面

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（中央社記者吳昇鴻台北6日電）美國超級星期二登場，外界預測現任總統拜登可能與前總統川普再度對決。學者分析，拜登與川普主張大不同，未來美日韓三邊關係可能面臨變化，包含美國在台海、南海等整體戰略也可能調整，這些議題將在超級星期二後浮上檯面。

國策研究院今天舉辦「金門事件、兩會與美國超級星期二」座談會，國策院董事長田弘茂、國策院執行長王宏仁等學者專家與會。

美國將於11月5日舉行總統大選，15個州及1個海外領地5日舉行民主黨和共和黨初選和黨團會議，被稱為「超級星期二」。

東海大學政治學系教授沈有忠表示，台灣必須隨時關注美國總統大選動態，並及早應對可能的變化。美國總統拜登（Joe Biden）在地緣政治上以多邊主義為維持美國利益的主要策略，而前總統川普（Donald Trump）則是一如既往的主張單邊主義。

沈有忠指出，「孤立政策」、「在商言商」是川普帶給地緣政治最大的不確定性，川普若當選，美日韓三邊關係也將面臨一定程度的變化，甚至美國在台海、南海、南太平洋等多個地方的整體戰略都可能調整，這些議題都會在超級星期二之後逐漸浮上檯面。

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前駐美代表高碩泰表示，中國已成為美國國家安全與地緣戰略的最大對手，如果拜登連任，對北京軟硬兼施的「大棒子與胡蘿蔔」應不會鬆手，其擘劃的印太架構已按部就班到位，例如美日、美韓、美菲、美越雙邊結盟安排，美日韓三方同盟、美日澳印度四方對話等，而美台也有低調防務協作，以及七大工業國集團（G7）表達對印太和平安全的明確立場，都在劍指並遏阻北京昭然若揭的擴張行徑。

高碩泰指出，相較之下，川普揚言不僅將向所有對美國享有貿易順差，剝奪美國民眾工作機會的國家課稅，更指名將再次對中國徵收關稅，若川普再返白宮，對北京出手可能更重。而川普「國際退群」主張可能提供北京見縫插針、填補國際地緣政治、經濟空間的機會，因此北京對川普可能入主白宮不無期待，但也怕再受傷害。（編輯：郭無患）1130306