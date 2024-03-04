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紐時民調拜登輸川普5百分點 73%嫌他太老當不好總統

2024/3/4 11:45（3/4 12:46 更新）
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美國總統拜登。（路透社）
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）紐約時報與謝納學院一份最新民調顯示若今天投票，美國總統拜登將以43%比48%不敵前總統川普。高達73%的受訪者認為拜登老到沒法當好總統，認為川普太老者僅42%。

全美十幾個州5日將同時舉行民主、共和兩黨的總統初選，選出兩黨的總統參選人，對選情有關鍵影響而被稱為「超級星期二」（Super Tuesday）。美媒預料川普將全面勝出，而幾乎篤定獲黨內提名的拜登則將利用7日的國情咨文提出第二任的願景。

這份紐時/謝納學院（New York Times/Siena College）民調是於2月25到28日以手機與市話訪談全美980名登記選民，正負誤差3.5個百分點。

民調顯示，65%的受訪者認為美國正走在錯誤道路，認為走在正確者僅24%；26%認為美國經濟極佳/不錯，23%認為馬馬虎虎，認為經濟很差者達51%。

對當前以巴衝突，40%的受訪美國民眾同情以色列、24%同情巴勒斯坦、15%回答差不多、不知道/拒訪為21%；對應否再加碼軍、經援助烏克蘭，支持佔59%，反對佔35%。

若今天投票，拜登除不敵川普外，若對上共和黨提名前南卡州長海利（Nikki Haley），拜登更會以35%比45%落敗；若是換副總統賀錦麗（Kamala Harris）對川普，也是以41%比47%落敗。

61%的受訪者不認可拜登擔任總統的表現，認可者僅36%。

選民普遍對拜登高齡的擔憂，已益發威脅到他尋求連任。高達73%的受訪者認為目前81歲的拜登老到沒法當好總統，反觀川普雖也已77歲，但認為他太老當不好總統者僅42%。

若順利連任，拜登將打破自己所保持的最年長在任總統紀錄；若川普獲勝，將成為第二年長的在任總統。

紐時指出，對拜登高齡的不安一直以來都反映在民調和民主黨官員的私下談話，而隨拜登邁向正式獲民主黨提名，這種不安似正加劇。

調查拜登私藏密件案的特別檢察官2月8日雖不予起訴，卻在調查報告裡稱拜登記性差、官能隨年齡增長減弱，戳到拜登痛處讓白宮與民主黨集體跳腳。

50歲的艾巴德（Otto Abad）是住在路易斯安那州斯科特（Scott）市的獨立選民，他說2020年時票投拜登，但這回若又是川拜對決時打算改投川普。艾巴德說上次他希望白宮能有位爭議性沒那麼大的主人，這次則認為拜登恐無法勝任第二個任期。

艾巴德說：「他蒼老許多。除川普外，每位總統在任內似乎都會老很多。至於川普，我能擠出來少數對他的好話裡，會有一項是似乎沒什麼能讓他心煩。川普的精神狀態感覺和10年前、12年前甚或15年前沒什麼不同，他就像隻打不死的蟑螂一樣。」（譯者：陳亦偉）1130304

#川普
#拜登
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