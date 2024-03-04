中斷川普連勝 海利拿下華府迎來共和黨初選首勝

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）前美國駐聯合國大使海利今天在華府共和黨初選中勝出，拿下首場勝利。儘管美媒預料前總統川普贏得共和黨提名幾乎已成定局，這場勝利對堅不放棄的海利來說仍具意義。

法新社報導，在漫長的總統候選人提名過程中，美國5日將迎來萬眾矚目的「超級星期二」，屆時15個州和美國領地薩摩亞（Samoa）將舉行初選，預料川普將以壓倒性優勢鎖定提名。

海利（Nikki Haley）今天在華府拿下具有象徵意義的一場勝利。多年來，正式名稱為「哥倫比亞特區」（D.C.）的華府一直是民主黨鐵票倉，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，華府註冊的共和黨人僅約2.2萬。

民主黨籍的現任總統拜登2020年大選時，在華府拿下92%的選票。華府從未出現共和黨總統候選人得票較高的情況。

政治新聞網站Politico引述華府共和黨官員的話說，這場規模較小的黨內初選僅在市中心一家飯店舉行，海利獲得63%選票。

川普在先前舉行初選的各州一路過關斬將，隨著「超級星期二」即將登場，美媒預料川普將全面勝出，終結對手海利的競選機會。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130304