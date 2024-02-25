更多編輯台推薦新聞：
1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩
文化

1624歌仔音樂劇線上看 孫翠鳳唐美雲大舞台飆戲重現台海史詩

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
國際

戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋
生活

圖輯／台灣燈會重返台南黑熊也來作伴 新北龍形主燈震撼盤旋

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？
生活

一週大事／韓國醫師罷工恐釀公衛危機 醫學院擴招為何引發不滿？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普1/300
首頁 / 國際

南卡初選大勝 川普陣營不把海利放眼裡：她誰？

2024/2/25 22:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社南卡羅來納州哥倫比亞25日綜合外電報導）美國前總統川普的顧問表示，川普在對手海利家鄉南卡羅來納州贏得共和黨初選後，其競選團隊打算忽視並停止攻擊她，改把重點放在與民主黨總統拜登再次對壘。

路透社報導，川普（Donald Trump）迄今在5場共和黨提名戰中輕鬆取勝，拿下中西部、東北部、南部及西部的州，一路過關斬將所有競爭者淘汰出局，除了南卡州前州長海利之外。

川普顧問表示，他們計劃忽視唯一剩下的共和黨競爭者海利，把她的選戰當作次要事務。這代表川普團隊的戰術有所改變，最近幾週他們猛攻海利，在網路上對她發起一連串尖酸刻薄的攻擊，施壓她的捐款者轉而支持川普，而川普自己也會公開嘲弄她。

川普團隊表示，進一步攻擊海利只會增加她的新聞曝光度，而她恐怕已無望獲得共和黨總統候選人提名。

23日一場川普造勢活動場邊，川普競選團隊共同經理拉希維塔（Chris LaCivita）被問及海利時，如此扼要概述他們的選戰計畫：「她誰？」（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130225

#川普
#川普
#海利
#共和黨
川普
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
川普贏得南卡羅來納州初選 4大重點一次看
172.30.142.210