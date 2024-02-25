南卡初選大勝 川普陣營不把海利放眼裡：她誰？

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（中央社南卡羅來納州哥倫比亞25日綜合外電報導）美國前總統川普的顧問表示，川普在對手海利家鄉南卡羅來納州贏得共和黨初選後，其競選團隊打算忽視並停止攻擊她，改把重點放在與民主黨總統拜登再次對壘。

路透社報導，川普（Donald Trump）迄今在5場共和黨提名戰中輕鬆取勝，拿下中西部、東北部、南部及西部的州，一路過關斬將所有競爭者淘汰出局，除了南卡州前州長海利之外。

川普顧問表示，他們計劃忽視唯一剩下的共和黨競爭者海利，把她的選戰當作次要事務。這代表川普團隊的戰術有所改變，最近幾週他們猛攻海利，在網路上對她發起一連串尖酸刻薄的攻擊，施壓她的捐款者轉而支持川普，而川普自己也會公開嘲弄她。

川普團隊表示，進一步攻擊海利只會增加她的新聞曝光度，而她恐怕已無望獲得共和黨總統候選人提名。

23日一場川普造勢活動場邊，川普競選團隊共同經理拉希維塔（Chris LaCivita）被問及海利時，如此扼要概述他們的選戰計畫：「她誰？」（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130225