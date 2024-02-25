南卡羅來納州初選告捷 川普朝黨內提名再邁進一步

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（中央社南卡羅來納州查爾斯頓24日綜合外電報導）美國前總統川普今天在南卡羅來納州初選拿到決定性勝利，在競爭對手海利的家鄉勝出，持續朝贏得共和黨提名邁進，有機會於11月大選再度與拜登對決。

法新社報導，川普在共和黨提名戰最初4站全勝，以難以超越的領先優勢邁入3月初的「超級星期二」。超級星期二指的是美國多個州同時舉辦總統候選人初選的星期二。

52歲的海利（Nikki Haley）一再質疑77歲前總統川普的身心狀況，且警告川普如果再次當選總統恐將帶來「混亂」。然而，她的努力似乎難以撼動川普在共和黨選民心目中的地位。

川普南卡初選勝選幅度尚未確定，但預料是遙遙領先，因為美國各大電視網在投票結束後不久便做出川普勝出的預測。

海利於2011至2017年間擔任南卡羅來納州州長，聲望極高。她是本屆唯一投入共和黨總統初選的女性參選人，原本期望在老家能有超乎預期的表現，以拉抬自己在「超級星期二」的聲勢。

然而，海利克服不了南卡選民對川普「美國優先」（America first）民粹主義牌的偏好，即便川普在4起刑事案件遭起訴、另有多起民事官司纏身。

今天南卡初選之前，川普已以30個百分點差距贏下愛荷華州，以10個百分點優勢拿下新罕布什爾州，並因一項爭議而在沒有正式競爭對手下拿下內華達州。

南卡初選的重點在於川普勝出幅度。分析家認為，海利若「只」輸川普15%或更少，表現就算不錯。

川普幕僚已明確表示，與其等到共和黨全國黨大表大會（Republican National Convention）7月開會，他們希望能於川普第一起刑事審判3月25日登場之前，早一步擊敗海利，凝聚共和黨對川普的支持。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130225