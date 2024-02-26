亞銀：與世界脫鉤言過其實 中國仍是全球經濟要角

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）總部位於馬尼拉的亞洲開發銀行（ADB）指出，中國依然是世界大多數國家最重要的貿易夥伴，近年興起的所謂中國正與全球經濟漸行漸遠的說法言過其實。

亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）告訴美國財經新聞網CNBC：「中國大概還是世界上大多數國家的第一大貿易夥伴。」

他指出，儘管整體對中國貿易有部分下降，但中國在全球價值鏈中的參與度和重要性並未減弱。

中國與主要夥伴的貿易額2023年下滑，且由於全球經濟成長放緩以致對中國商品需求下降，中國的年度出口7年來首次滑落。

然而據華府智庫「威爾遜中心」（Wilson Center）指出，作為全球經濟火車頭的中國，仍是包含日本、南韓、台灣、越南在內120多國的最大貿易夥伴。

帕克表示，雖然對「亟欲限制與中國貿易」的特定國家與某些商品種類而言，與中國脫鉤是正確形容，但在全球範圍內，脫鉤跡證要小得多。他還說即便2018年美國時任總統川普發起貿易戰之後，中國在全球價值鏈中的重要性也沒有下降。

2018年以來隨川普對中國銷美貨品加徵關稅和其他貿易壁壘，美中之間的貿易緊張不斷惡化。但即便如此，中國在全球經濟中仍持續發揮巨大作用，佔全球GDP達18%，外貿經濟仍是全球最大。

帕克說：「中國正與全球經濟漸行漸遠的說法，我認為這在整體上言過其實，也非常偏頗。」

美國聯準會（Fed）也在近期一份2月的聲明裡說：「總體來說，還看不出中國與全球製造、消費脫鉤的跡象。」

帕克表示，由於中國與全球貿易的連結仍相當廣泛，中國經濟復甦受阻，也會對亞洲的貿易環境構成風險。

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亞銀日前發布「2024年亞洲經濟整合報告」（2024 Asian Economic Integration Report）指出，由於全球貨幣政策、地緣政治緊張和半導體週期低迷，2023年亞洲貿易呈現「停滯」並低於2022年水準。不過美國和歐盟需求改善、印度增長強勁，將為亞洲貿易前景帶來利多。

帕克表示，他預計半導體週期將觸底反彈，這可為南韓、台灣和日本等亞洲高科技出口國帶來更多希望。（譯者：陳亦偉）1130226