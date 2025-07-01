加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
違法拘提民眾上銬16小時 監院糾正調查局、北檢等3機關
首頁 / 地方

台南推動性別友善旅宿認證 預定暑假考核

2025/7/1 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市政府推動多元友善住宿政策，繼親子友善、寵物友善、自行車友善、環境友善後，再推廣「性別友善旅宿認證」，預定暑假進行認證考核，打造溫馨與多元包容的觀光環境。

市府昨天在交通部觀光署旅遊服務中心台南服務處舉辦「性別友善旅宿認證」說明會，介紹「性別友善旅宿」意義、評估標準及申請流程，40家旅宿業者出席。觀光旅遊局表示，目前全市已有62家旅宿業者參與教育訓練，符合下一階段現場考核認證資格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

市府表示，「性別友善旅宿」目的是打造不分性別、性取向、自在入住的住宿空間；認證指標由國立高雄餐旅大學、台灣性別友善觀光協會、台南新芽協會、台南市民宿文化發展協會等產官學共同研擬。

認證指標涵蓋空間設施、服務品質、從業人員教育訓練、旅宿業經營政策等面向，兼顧服務可行性及實際需求，確保安心、尊重、友善理念的落實，形塑台南永續旅遊。（編輯：張銘坤）1140701

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：