嘉監開就業成長課程 教收容人求職憑能力識詐靠智慧

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（中央社記者蔡智明嘉義縣1日電）嘉義監獄與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署5月開辦「受刑人就業成長團體」，導入「新興求職詐騙識能」課程，教曾為車手、人頭帳戶的受刑人認清求職陷阱，回歸社會不再重蹈覆轍。

嘉義監獄今天發布新聞稿表示，全台因詐欺罪入監收容人數暴增45%以上，嘉義監獄也收容許多被詐騙集團利用的工具人，他們因誤信高薪打工訊息而落入陷阱，被詐騙集團吸收利用，淪為車手、帳戶人頭，最終走上犯罪之路。

嘉監說明，開辦「新興求職詐騙識能」課程，是幫助這些收容人從源頭認清陷阱、強化求職風險辨識，學會保護自己，為復歸社會鋪出更安全道路，近日結訓，不少收容人認為獲益良多。

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收容人阿強在課程回饋單中寫到「這堂課讓我獲益良多，也讓我知道，有些高薪工作根本是陷阱，出獄後我不想再成為被利用的人」；嘉監表示，課程不僅提供實用求職技巧，更透過劇場式演練深化學習效果，提升學員實際應對能力。

嘉監表示，收容人多半缺乏完整職涯資源與求職經驗，出獄後若未具備足夠辨識力，極易成為詐騙集團眼中「工具人」；此次與勞動部攜手辦理就業成長團體課程，特別強調「反詐識詐」與「就業自信」雙軌並進，不僅提供收容人「找得到工作」能力，更協助他們擁有「找工作不被騙」智慧。（編輯：陳仁華）1140701