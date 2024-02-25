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川普重現誰是接班人金句 嗆11月總統大選開除拜登

2024/2/25 23:24
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（中央社馬里蘭州國家港灣25日綜合外電報導）美國前總統川普今天在「保守政治行動會議」（CPAC）年度大會上，重現他在實境秀「誰是接班人」的金句，嗆現任總統拜登「你被開除了」。

川普在2016年當上美國總統前，曾主持美國國家廣播公司（NBC）實境秀「誰是接班人」（The Apprentice），他在節目中的經典金句是「你被開除了！」（You're fired!）。

他今天在「保守政治行動會議」年度大會表示：「他們所做的事情不可思議。他們在邊境所做之事，讓那些人得以進入，令人難以置信。」

川普提及：「但為了實現美好的未來，我們必須擺脫失控政治階層的鎖鏈，而首先就是要告訴狡詐的拜登，還記得誰是接班人嗎？狡詐的拜登，你被開除了。」（譯者：陳正健）1130225

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