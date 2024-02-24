俄烏戰爭2週年 西方領袖反應一次看

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（中央社基輔24日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略戰爭今天屆滿2週年，多名西方國家領袖發言表達與烏克蘭團結一致。

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）讚揚「英勇的烏克蘭人民奮戰不懈，他們捍衛自身自由與未來的決心毫不屈服」。

他並表示：「北大西洋公約組織（NATO）比過往任何時候都更加強大、規模更大及更團結。由50國組成支持烏克蘭的空前全球聯盟，以美國為首繼續致力於提供烏克蘭至關重要的協助，並要追究俄羅斯為其侵略行為負起責任。」

拜登還說：「美國及世界各地的人們都了解到，這場仗的利害關係遠遠超越烏克蘭。」

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）表示：「在這堅忍（奮戰）2週年之際，...我們必須重振我們的決心。是時候證明暴政永遠不會勝利，並再次表明無論今日或未來我們都與烏克蘭站在一起。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「我們比以往更堅定與烏克蘭站在一起，在財務上、經濟上、軍事上及精神上（支持），直到這個國家獲得最終自由。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則說：「烏克蘭仍未倒下，是因為其強大且勇敢，以及在歐洲和全世界都有盟友，我們以身為其中一員感到驕傲，無論是在今日，或是在我們共享的歐洲未來。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在烏克蘭首都基輔附近的霍斯托梅爾（Hostomel）機場表示：「這個地方象徵著莫斯科的失敗，象徵著烏克蘭的驕傲。...這塊土地是我們家園的一部分，我們會盡自己的一分力去保衛它。」（譯者：洪培英/核稿：張正芊）1130224