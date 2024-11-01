傳擅改拜登逐字稿惹怒速記辦公室 白宮內部信曝光

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）根據2名美國官員說法及美聯社今天取得的內部電子郵件，白宮新聞官員擅改總統拜登疑似失言稱「川粉都是垃圾」的官方逐字稿，令聯邦速記辦公室主管相當不滿。

川普10月27日在紐約舉行造勢集會時，上台暖場的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」，引發拉美裔選民反彈。

不料，拜登對此事的回應引發一陣譁然。

根據白宮官方速記員撰寫的逐字稿，拜登10月29日晚間在一場視訊會議中向拉美裔族群表示：「我看到的唯一垃圾就是他（川普）的支持者。他將拉美裔妖魔化既不可理喻，也不符合美國精神。」

然而，白宮新聞辦公室發布的逐字稿中，在「支持者們」（supporters）之間加了撇號，變成「支持者的」（supporter's）。拜登幕僚表示，這代表拜登批評的是辛奇利夫，而非美國數以百萬計支持川普競選總統的選民。

根據美聯社取得速記員辦公室主管寄發的內部電子郵件，新聞辦公室在「與總統研議後」做了微調。兩名政府官員證實這封郵件的真實性，並不具名討論此事內情。

白宮速記辦公室的職責是精準記錄總統在公開及私人場合的言論，交由國家檔案局（National Archives）保存並向公眾發布。

當晚值勤的2人速記小組包括1名打字員和1名校稿員，他們表示，逐字稿要做任何修改之前，都必須經過他們的主管，也就是速記辦公室主任批准。

這名主管當時無法立即重聽這段音訊，但新聞辦公室仍逕自在白宮官網發布了經微調的逐字稿，同時發給媒體並在社群媒體上發布，試圖平息這起事件。

這名在白宮任職多年的主管發送電子郵件給白宮聯絡室主任拉伯特（Ben LaBolt）、新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）及其他新聞通訊官員，對新聞辦公室的行為表達憂慮，但未對微調後的逐字稿準確性發表意見。

這名主管在信中稱新聞辦公室的處理方式「違反了流程，也損害速記辦公室與新聞辦公室之間的紀錄完整性」。

這名主管寫道：「若在語意詮釋上存在分歧，新聞辦公室可選擇不公開逐字稿，但不能擅自修改…我們速記辦公室的逐字稿已發送給國家檔案局等收件單位，但與新聞辦公室對外發布的版本不同。」

這名主管在郵件中寫道：「無論情況多緊急，為了維護我們逐字稿的真實性和合法性，我們必須遵循一致的流程來請求修改、批准和發布。」

正當白宮忙著回應記者們對拜登言論的連番提問，新聞辦公室微調了逐字稿。拜登的發言和幾乎同時在白宮外發表談話的民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）形成對比，賀錦麗當時呼籲尊重不同意見的美國人。

川普競選團隊迅速利用拜登這番言論來籌募競選資金。川普隔天隨即坐進一輛垃圾車拍照，製造選舉噱頭暗酸拜登。

速記辦公室主任拒絕對美聯社作出回應，並將提問轉交給白宮新聞辦公室處理。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1131101