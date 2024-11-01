川普又陷性別歧視爭議 與盟友輕蔑女性往例斑斑

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今天處於性別歧視爭議中心，他在一場造勢活動上說要「保護我國女性…不管她們喜不喜歡」；這是他和盟友對女性一連串粗鄙輕蔑言論的最新一例。

法新社報導，川普昨天說：「我要保護我國女性…不管她們喜不喜歡。」這番話引來各黨各派女性譴責，包括民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

賀錦麗說，川普此言「非常冒犯女性」。距離11月5日美國總統大選只剩數天，專家們認為，由於川普備受男性選民青睞，這場選舉可能比以往更受性別方面的影響。

78歲的川普不是第一次因為對女性的態度而受抨擊，甚至他最近的言論也不是最唐突的一次。

2016年，在他與當時的民主黨競選對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）對決前數天，出現一支影片顯示川普吹噓自己利用名氣來「抓（女人的）私處」，引發全球諸多人強烈反感，但他仍然當選總統。川普與3名女性生下5個孩子。

川普今年再度面對女性對手，他和他的競選團隊都企圖維護他強而有力的形象。

川普今年稍早因偽造商務紀錄以隱匿支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）而被定罪，還被認定因誹謗和性虐待作家卡洛爾（E. Jean Carroll）負有法律責任。卡洛爾指控川普於1990年代性侵她。

川普在競選期間稱賀錦麗「智障」和「瘋子」，還說她若當選，會成為其他全球領袖的「玩具」。川普也曾嘲笑賀錦麗洪亮的笑聲。

川普在自家「真實社群」（Truth Social）平台上暗示，曾任加州檢察長和聯邦參議員的賀錦麗應將職場成就歸因於「性徇私」 。

川普近期在紐約舉辦的大型造勢活動受到抨擊，不只是因為一些站台人士所說的種族歧視言論，還因為他們明顯帶有性別歧視，例如一名商人形容賀錦麗被「皮條客」控制。

川普的盟友也因近乎淫穢的輕蔑言論被批評。極右翼媒體人卡爾森（Tucker Carlson）說，川普若重返白宮，就像憤怒的父親回家「狠打」一個「壞女孩…的屁股」。

福斯新聞（Fox News）主持人瓦特斯（Jesse Watters）也曾說，賀錦麗「會癱在戰情室，將領們想怎樣就怎樣」。瓦特斯後來堅稱這話沒有性意味。

川普的競選搭檔范斯（J.D. Vance）在一支2021年的影片中指責民主黨人是一幫「沒孩子的養貓女子」，只因自己沒孩子而感到悲哀，就想「讓這個國家的其他人也過得悽慘」。

這種有毒的男子氣概在共和黨內部也引發疑慮。曾爭取代表共和黨競選總統的海利（Nikki Haley）本週談到川普紐約造勢活動上的言論時說：「這種兄弟情和男子氣概之類的東西，近乎尖銳到會讓女性不舒服。」

川普曾稱海利「無腦」（birdbrain）。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1131101