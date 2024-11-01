美總統大選提前投票率高 兩陣營均抱希望

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統大選將於11月5日登場，目前已有超過6200萬名選民提前投票，在美國部分州創下紀錄。儘管專家警告，難靠這項數據預測優劣，民主、共和兩黨仍希望能為他們帶來優勢。

法新社報導，民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨總統候選人川普勢均力敵，在可能決定選舉輸贏的7個關鍵州也是如此。

賀錦麗競選團隊鼓勵選民提前投票，她的競選搭檔華茲（Tim Walz）、即將卸任的總統拜登（Joe Biden），還有前總統歐巴馬（Barack Obama）都已投票。

川普先前曾在沒有證據的情況下，質疑提前投票的公平性，但隨後也接受這種做法，並鼓勵支持者在認為適當的時機投票。

截至今天為止，美國至少有6270萬人提前投票，占2020年總票數的近40%。

以喬治亞州為例，喬州共和黨籍州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，喬州已有超過350萬人投票，占登記選民的45%，創下歷史新高。他預計將有多達70%的喬州選民會在這次選舉中提前投票。

其他幾個搖擺州的情況也類似。

普林斯頓大學（Princeton University）教授傑里哲（Julian Zelizer）表示：「2020年後，各州確實都加強並改善了提前投票的流程。」

佛羅里達大學（Florida University）研究政治學學者麥唐納（Michael McDonald）表示，高提前投票率能讓競選團隊在選舉日近逼時集中催票火力。

麥唐納在播客（podcast）節目上說：「每一位提前投票的選民都可以從他們的名單上劃掉，劃掉名單上的選民後，他們就不必再聯繫那個人了。」但他警告，現階段很難作出預測。

根據他的研究室彙整科羅拉多、喬治亞、愛達荷、密西根、北卡羅來納與維吉尼亞等6州數據，提前投票的女性比率約為55%，男性則為45%。

民主黨希望這項數據能讓賀錦麗取得領先優勢，民調顯示賀錦麗在女性選民中明顯領先；共和黨人則表示，調查顯示越來越多共和黨支持者提前投票。川普昨天在集會上宣稱「共和黨人創下了提前投票的最高紀錄」。（譯者：屈享平/核稿：張茗喧）1131101