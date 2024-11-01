川普談保護女性 賀錦麗批冒犯

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（中央社鳳凰城31日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人賀錦麗今天抨擊共和黨對手川普有關保護女性的言論「冒犯所有人」，並讓墮胎權再度成為焦點；川普則在選前最後階段又說出更多辱罵的話誹謗移民。

法新社報導，美國11月5日大選投票日倒數5天，賀錦麗（Kamala Harris）與川普（Donald Trump）選情激烈，兩人今天都前往美國西部戰場州聚焦移民議題，希望爭取拉丁美洲裔選民支持。

川普到新墨西哥州、內華達州及亞利桑那州造勢。賀錦麗也訪問亞利桑那州和內華達州。

川普昨天在集會上表示，「無論女性喜歡與否」，他都要「保護」美國女性。賀錦麗今天針對川普這番話批評他「冒犯所有人」。

賀錦麗告訴媒體，川普「並未優先考慮到女性有對自己的生命和身體做決定的自由和智慧」。

自美國保守派大法官占多數的聯邦最高法院2022年推翻墮胎權的憲法保障以來，女性生育權一直是民主黨主打的議題之一，也是川普陣營的弱點。

今年的選舉民調顯示，性別上差別很大，女性選民傾向賀錦麗，而川普則獲得了更多男性選民的支持，因此墮胎權可能在選舉結果中發揮決定性作用。

此外，川普今天在新墨西哥州向支持群眾演說時，描繪移民橫行的黑暗景象，稱移民「正在美國各地發動暴力殺戮狂潮」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1131101