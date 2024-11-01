本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
防疫有成 台灣正式列為非洲豬瘟非疫國
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞2/246
首頁 / 國際

美大選最後倒數 NBA球星詹姆斯為賀錦麗催票

2024/11/1 09:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國職籃NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）今天發文力挺民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），為美國大選下週登場前又一位替她背書的名人。

法新社報導，美國將於11月5日舉行總統大選，詹姆斯表態支持賀錦麗並不令外界意外。這位洛杉磯湖人王牌長久以來批評賀錦麗的對手川普。現年39歲的詹姆斯多年來都是支持民主黨候選人。

詹姆斯今天在社群媒體X上宣布支持賀錦麗，同時附上一段剪輯影片，內含前總統川普10月27日在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）造勢集會帶有種族主義色彩的畫面。

詹姆斯在X發文寫道：「這裡到底在說什麼？當我想到我的孩子和家人及他們將如何成長，我的選擇很明確。把票投給賀錦麗！」

這支影片中也可見描述美國民權奮鬥的歷史鏡頭，以及美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年遭白人警察壓頸致死引發的「黑命關天」（Black Lives Matter）運動。

影片最後訊息寫說：「仇恨使我們走回頭路。」

路透社報導，民調顯示，賀錦麗與川普選情激烈，賀錦麗已獲得一些大咖名人支持，包括女演員梅莉史翠普（Meryl Streep）、諧星克里斯洛克（Chris Rock）和前脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）等。流行樂天后碧昂絲（Beyonce）和泰勒絲（Taylor Swift）也為她背書。

賀錦麗一直設法提高她在非裔男性中的支持率，她的一些顧問擔心這個投票群體愈來愈傾向川普陣營。

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）10月民調，表態將投賀錦麗的非裔男性比例為63%，比2020年大選前表態投拜登的比例低8個百分點。今年10月約19%非裔男性表示他們將把票投給川普，比例高於2020年10月的17%。

民主黨一些圈子的人士擔心太多名人加持可能會引發反效果。有些人認為，2016年大選輸給川普的民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）給人一種精英主義的形象，當時有一大批明星為她助選。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1131101

#LeBron James
#NBA
#川普
#賀錦麗
#詹姆斯
#歐普拉
#民主黨
#佛洛伊德
#非裔
#美國
#泰勒絲
#梅莉史翠普
#賀錦麗
#路透社
#美選速報
賀錦麗
川普控告CBS 稱賀錦麗「60分鐘」專訪誤導大眾中國留學生在美非法投票遭刑事起訴 選票仍列入計算
LeBron James
NBA湖人不敵騎士 布朗尼首得分開張39歲詹姆斯本季首度大三元 NBA湖人末節逆轉勝國王
即時新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國留學生在美非法投票遭刑事起訴 選票仍列入計算
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：