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中國留學生在美非法投票遭刑事起訴 選票仍列入計算

2024/10/31 20:37
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（中央社密西根州安亞伯30日綜合外電報導）在美國大選搖擺州之一密西根州，每票都攸關勝負。密西根大學的1名中國籍留學生因27日於安亞伯市非法投票，遭控2項罪名，然而投票雖非法，他的選票仍將列入計算。

「底特律新聞報」（Detroit News）報導，密西根州州務卿班森（Jocelyn Benson）辦公室透過聲明表示，現年19歲、來自中國的密西根大學（University of Michigan）男學生雖可合法居留美國，但非公民，因此不具投票資格。州務卿辦公室並未說明他的確切身分。

該名男大生27日憑藉密大學生證和其他獲准居住安亞伯市（Ann Arbor）的證件完成投票，還簽署1份聲明自己是美國公民的文件，且他投下的選票已輸入製票機。

州務卿辦公室指出，之後這名男子聯繫當地選務官員辦公室，詢問是否可取回他投下的選票。

熟悉密州選舉法規的2名消息人士指出，儘管是非法投票，但選票輸入製票機後，選務官員也無法取出，因此這一票仍將列入11月5日美國總統大選的計票。這種設計旨在避免透過選票追蹤選民身分。

涉案的中國留學生遭控2項罪名，其一是偽證，因為他為確保自己可以投票，在宣誓書中自陳是美國公民，其二是他不具選民資格，卻試圖投票。

根據密州法律規定，後者的指控屬於重罪，最高可處4年有期徒刑與罰金2000美元（約新台幣6萬3900元）；至於偽證罪，在密州的標準刑責是15年監禁。

共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）與民主黨候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）在密州預計將是勢均力敵。部分專家預估，兩人在密州的差距可能在數萬票之內。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131031

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