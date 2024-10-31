搭垃圾車造勢酸拜登失言 川普：我的車怎麼樣？

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（中央社綠灣30日綜合外電報導）美國總統拜登日前失言稱「川粉都是垃圾」引發爭議，讓民主黨總統候選人賀錦麗大感頭疼。共和黨候選人川普今天搭上一輛垃圾車造勢，製造選舉噱頭暗酸拜登。

法新社報導，這場選戰已因拜登對共和黨支持者的批評評論而被迫偏離主題，恐無益於賀錦麗選情。

賀錦麗（Kamala Harris）原本希望利用這一天，在選前最後一週擴大她前一晚在華盛頓向支持者發表的「總結陳詞」，如今卻得忙著為拜登疑似將川普（Donald Trump）支持者貼上「垃圾」標籤的言論滅火。

撿到槍的川普在造勢期間，在威斯康辛州的機場坐上一輛垃圾車，一邊接受拍照一邊回答記者提問，諷刺意味濃厚。川普最近公開稱他的政治對手是「垃圾」。

這場爭端始於週末，當時川普在紐約舉行造勢集會，上台暖場的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」，這番言論最初導致共和黨競選團隊居於守勢。

然而拜登在反擊時失言，給了川普扮演受害者的機會。

川普坐在車裡說道：「你覺得我的垃圾車怎麼樣？這輛卡車是為了向賀錦麗和拜登致敬。」

穿著招牌夾克的川普隨後在綠灣（Green Bay）的造勢集會補充說：「如果你討厭美國人，就不能成為總統，而我相信他們確實如此。」

不過，就在共和黨人對拜登的言論感到憤怒之際，反川普政治組織「林肯計畫」（Lincoln Project）分享一段共和黨人9月7日在威斯康辛州莫西尼（Mosinee）集會的影片，他在這段經法新社證實屬實的影片中說，賀錦麗「周圍的人」是「垃圾」。

當時川普針對就業數據問題攻擊賀錦麗，他後來說：「不是指她，而是她周圍的人。他們是人渣。他們是人渣，他們想摧毀我們的國家。他們絕對是垃圾。」

與此同時，賀錦麗則前往北卡羅來納州，接著轉往賓州和威斯康辛州，將重心再次放在7個戰場州的3個。這些州可能決定由誰贏得這場現代美國史上最激烈的選舉。

賀錦麗在威斯康辛州麥迪遜（Madison）對支持者說：「人們已經精疲力盡，希望停止相互攻訐。現在，我們應該手挽著手，成為一起同甘共苦的人。」

目前已有超過5700萬人透過提前投票或郵寄投票的方式完成投票，超過2020年總投票數的1/3。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1131031