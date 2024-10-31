拜登澄清「垃圾」說 指針對仇恨言論非川普支持者

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（中央社記者石秀娟華盛頓30日專電）美國總統拜登被質疑稱共和黨總統候選人川普的支持者是「垃圾」，拜登昨天深夜澄清，他說的「垃圾」是指一名喜劇演員日前在川普造勢場合對波多黎各移民發出的「仇恨言論」。

川普日前在紐約麥迪遜花園廣場造勢，上台暖場的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」（floating island of garbage）。

拜登29日參加由美國拉丁裔倡議團體Voto Latino舉辦的視訊會議，幫民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）拉票。

拜登對辛奇利夫的談話提出評論，引發軒然大波。媒體報導，拜登指川普的支持者是垃圾。例如，美聯社的標題為：一名喜劇演員汙辱波多黎各後，拜登暗示川普的支持者是垃圾。拜登的說法遭共和黨抨擊，也可能傷害賀錦麗的選情。

拜登昨天深夜在社群平台X發文，指稍早他將川普支持者在麥迪遜花園廣場對波多黎各發出的仇恨言論稱為垃圾，這是他唯一想到的形容詞。「他（辛奇利夫）將拉丁裔妖魔化，這不可饒恕。這是我要說的。他的話不能代表我們國家。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行記者會指出，拜登沒有將川普的支持者、或任何支持川普的人視為垃圾，「他並沒有這樣認為」，拜登以自己是全民的總統自許，不管選民有沒有投票給他。

美聯社記者提問時說，拜登是否後悔自己當時沒有說清楚，一般人聽拜登那段談話，都會認爲他「至少是在說那個人（辛奇利夫）是垃圾」，即便他不是廣泛地指川普的支持者是垃圾。拜登是否對於這可能影響賀錦麗的選情感到有點後悔。

也有記者說，拜登是否講錯話，「這不是白宮首度為拜登說過的話辯解或澄清」。尚皮耶說，她不是辯解，拜登已經澄清，他最初的發言被斷章取義。（編輯：唐佩君）1131031