本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB世界大賽道奇7比6逆轉洋基 4勝1敗奪隊史第8座冠軍
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞2/242
首頁 / 國際

拜登澄清「垃圾」說 指針對仇恨言論非川普支持者

2024/10/31 07:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓30日專電）美國總統拜登被質疑稱共和黨總統候選人川普的支持者是「垃圾」，拜登昨天深夜澄清，他說的「垃圾」是指一名喜劇演員日前在川普造勢場合對波多黎各移民發出的「仇恨言論」。

川普日前在紐約麥迪遜花園廣場造勢，上台暖場的喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」（floating island of garbage）。

拜登29日參加由美國拉丁裔倡議團體Voto Latino舉辦的視訊會議，幫民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）拉票。

拜登對辛奇利夫的談話提出評論，引發軒然大波。媒體報導，拜登指川普的支持者是垃圾。例如，美聯社的標題為：一名喜劇演員汙辱波多黎各後，拜登暗示川普的支持者是垃圾。拜登的說法遭共和黨抨擊，也可能傷害賀錦麗的選情。

拜登昨天深夜在社群平台X發文，指稍早他將川普支持者在麥迪遜花園廣場對波多黎各發出的仇恨言論稱為垃圾，這是他唯一想到的形容詞。「他（辛奇利夫）將拉丁裔妖魔化，這不可饒恕。這是我要說的。他的話不能代表我們國家。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行記者會指出，拜登沒有將川普的支持者、或任何支持川普的人視為垃圾，「他並沒有這樣認為」，拜登以自己是全民的總統自許，不管選民有沒有投票給他。

美聯社記者提問時說，拜登是否後悔自己當時沒有說清楚，一般人聽拜登那段談話，都會認爲他「至少是在說那個人（辛奇利夫）是垃圾」，即便他不是廣泛地指川普的支持者是垃圾。拜登是否對於這可能影響賀錦麗的選情感到有點後悔。

也有記者說，拜登是否講錯話，「這不是白宮首度為拜登說過的話辯解或澄清」。尚皮耶說，她不是辯解，拜登已經澄清，他最初的發言被斷章取義。（編輯：唐佩君）1131031

#川普
#尚皮耶
#拜登
#美聯社
#白宮
#共和黨
#波多黎各
#賀錦麗
#美選速報
拜登
白宮：拜登誓和平轉移政權 無論誰當選都將出席新總統就職典禮拜登批川粉是「垃圾」惹議 賀錦麗：不認同這類批評
川普
CNN藍牆3州民調：賀錦麗2州領先 1州與川普打平美國總統大選結果何時出爐？紐時回顧開票爭議始末
即時新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
白宮：拜登誓和平轉移政權 無論誰當選都將出席新總統就職典禮
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：