俄烏戰爭兩週年 美會否棄烏成為新話題

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）俄國2022年2月24日入侵烏克蘭，當前烏軍前線戰況不利、美援卡關。美國挺烏承諾在戰爭屆滿兩年之際出現減弱，引發外界俄國可能勝出、歐洲日後恐得在衝突時孤軍奮戰的隱憂。

華爾街日報指出，力挺烏克蘭在兩年前被普遍認為是美國不言可喻的國家利益，如今卻淪為大選年的黨派歧見。共和黨右翼裡甚至開始有人欽佩俄國總統蒲亭、讚譽莫斯科地鐵之美和俄國超市價廉物美，同時還蔑視陷入困境的烏克蘭政府和軍隊的聲音。

● 美援卡關、烏戰況不利

眾議院共和黨人連月來一直阻止向烏克蘭提供新軍援的立法，連參議院70比29通過的最新援助法案也不能倖免。美援卡關使烏軍砲彈嚴重短缺，美國總統拜登和烏克蘭軍方咸認這是俄軍本月能攻下烏東戰略要城阿夫迪夫卡（Avdiivka）、取得9個月來最大勝利的主因。

美援斷炊使烏克蘭陷脆弱處境。俄軍已重新在前線集結，正在整條戰線發動新攻勢，北韓送來大量砲彈和彈道飛彈更助長俄軍。烏克蘭未來幾個月恐丟失更多陣地、川普可能重新上台使美國捍衛盟邦的承諾再蒙陰影等，越來越令歐洲及其他民主國家感到不安。

問及何以如此多共和黨人現在反對援烏，參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）點出，孤立主義精神長期以來一直是美國政治的一股力量，在二戰前最為顯著，如今則有川普推波助瀾，「我們（共和黨）可能的總統候選人並不熱衷於幫烏克蘭」。

● 歐洲不給力兼川普助長 美孤立主義又抬頭

反對進一步向烏克蘭提供資金的川普支持者，視此為聚焦應對中國的一環，因中國是比俄國更為強大的競爭對手。

共和黨俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）上週在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時說：「美國必須更專注東亞，這會是美國今後40年的外交政策，歐洲必須認清這點。」范斯當時拒絕參與一個與烏克蘭總統澤倫斯基會面的國會代表團。

他還說：「歐洲的問題在於自身沒拿出足夠的嚇阻力，因為他們在自身安全方面不採取主動。我認為是美國的保護傘害歐洲長不大。」

川普政府時期擔任國防部助理部長、現為共和黨高級戰略策師的柯伯吉（Elbridge Colby）表示，美國工業基礎衰落、無法快速補充烏克蘭彈藥庫存，讓外交政策選項受限。

他說：「我們現如同一間過度擴張的企業，得在資源匱乏下運營，卻偏偏處於選擇艱難的世局。搞成今天這樣是我們自己的錯，因為像拜登和一些資深共和黨人還在相信美國能做到一切已做不到的事，加上歐洲自己不挺身而出。」

歐盟去年承諾提供烏克蘭100萬發砲彈，但只到位約1/3。相較之下，美國估計單是北韓就已供應俄羅斯約100萬發砲彈。

美國政治新聞網Politico指出，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）23日在結束3天率團訪台後告訴媒體：「台灣對烏克蘭極感興趣，也極為擔心我們會對烏克蘭撒手不管。」

● 美會否棄烏 台灣極關注

Politico披露，蓋拉格一行在與包括總統蔡英文、總統當選人賴清德在內的台灣高層會面期間，美國援烏議題不斷被提出。川普11月大選勝出可能性及美國對台支持會否因此生變等，也令台灣領導階層擔憂。

訪團成員的民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）說：「他們緊盯追加援助，視烏克蘭能戰勝俄國入侵為向中共傳遞格外重要的訊息。」

烏克蘭在時序進入2024年的戰況令人憂心。目前烏軍缺兵缺彈，前線官兵平均年齡為43歲，越來越多證據顯示烏克蘭年輕人逃避從軍。英國廣播公司（BBC）近期報導稱，過去兩年有65萬烏克蘭役齡男子逃出國。

尤有甚者，隨厭戰情緒浮現，烏軍士氣現普遍下降，舉國已筋疲力竭。現在常能聽到烏克蘭人質疑所做的犧牲是否值得，這種質疑在戰爭第一年幾未出現。

烏克蘭非政府組織「社會學評分團」（Rating Sociological Group）一份最新民調顯示，85%的受訪烏克蘭人仍有信心最終能打贏，然而當問到若不再有西方援助時，79%的受訪者就對戰勝抱持懷疑。

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另一篇Politico.eu新聞網的專文指出，除提出保護民主免受威脅、需防世界秩序崩潰讓威權得利等高論，西方領袖從未講清楚戰爭所欲促成的目標、烏克蘭取得勝利後究竟是何光景。時任美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）2022年11月時一席「這是場在軍事上毫無勝算的戰爭」，或許是心裡話。

專文指烏克蘭正處於美國軍事戰略家魯瓦克（Edward Luttwak）稱之為的「忍辱負重時期」，但此刻烏克蘭面對的俄國已然完全進入戰爭狀態且準備好持久戰，西方則不然。西方陣營，特別是美國，有無與烏克蘭人一樣做好奮戰不屈成為關鍵。（譯者：陳亦偉）1130224