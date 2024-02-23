俄烏戰爭將滿2年 烏克蘭民眾漸疲乏不確定感加深

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（中央社康斯坦丁諾夫卡23日綜合外電報導）俄羅斯侵略烏克蘭戰爭將於明天滿2週年，烏克蘭這段期間力抗俄國的擴張野心，但隨著戰事延長，烏國民眾也漸感疲乏，對這一切將如何及何時結束的不確定感日益加深。

位於烏克蘭頓內茨克州（Donetsk）康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）的一所學校，上月遭俄軍兩枚飛彈炸成碎磚爛瓦後，學校教師暨行政人員波洛夫科（Lyudmila Polovko）幾乎每天都在學校內徘徊，希望學生有朝一日能重返校園。

62歲的波洛夫科踩著玻璃碎片和破損的教科書，她透露自己原本規劃這間學校的60週年校慶，如今想法已經轉變成要在戰爭中活下去。

波洛夫科從學校向外望著一座墓地和蘇聯時期工廠的煙囪，她向法新社說：「我們對於不斷有同胞逝去的消息感到非常厭煩，我們厭倦了親眼目睹這一切，並對噪音和飛彈導致我們夜晚不能入睡感到厭惡。」

美國與歐盟（EU）對援助烏克蘭一事出現歧見，這個影響波及到烏克蘭頓內茨克地區的前線戰事，面對莫斯科的強大軍隊，兵力和武器都處於劣勢的烏軍正節節敗退。

對於把俄軍擋在康斯坦丁諾夫卡等城市之外的烏克蘭軍隊而言，隨著資源和體力減少，作戰任務愈來愈艱鉅。

駐紮在頓內茨克州巴赫姆特（Bakhmut）外圍的一位不具名軍人說：「我們的炮彈即將用盡，俄軍仍持續進攻。我們有許多同袍都已負傷，或者情況更糟。這一切變得愈來愈糟。」巴赫姆特去年5月遭俄軍占領。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130223