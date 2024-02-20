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烏克蘭網紅遭AI盜臉宣揚中俄友好 本尊出面控訴

2024/2/20 16:54（2/20 17:57 更新）
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（中央社台北20日電）在中國的社群媒體上有一群自稱俄國人的親中帳號，竟都是透過AI換臉假冒而成。本尊烏克蘭Youtuber Olga Loiek出面揭露此事，並質疑這種大量造假的短影片是俄國慣用宣傳手法。

烏克蘭Youtuber Olga Loiek在1月29日發布一隻影片，控訴「有人在中國複製了我」。

影片指出，她在中國社群媒體發現一群假冒她的帳號，與她有著相同容貌、聲音，卻說著流利的中文。這些造假帳號都是宣稱自己是住在中國的俄國人，不斷發表非常喜愛中國、想嫁給中國人、希望中俄友誼長存等言論。

其中小紅書上一個名為「娜塔莎進口食品」的帳號更有著14萬追蹤，除了販賣俄國食品外，更用她的臉和聲音拍短影片感謝中國，甚至提到當烏俄戰爭爆發時，全世界都背棄俄國，只有中國不斷支持俄國，「中國和俄羅斯是好鄰居，中俄友誼長存」。這些言論令身為烏克蘭人的Olga Loiek感到憤怒。目前小紅書上已經找不到該帳號。

此外，Olga Loiek更質疑這些使用AI大量造假的帳號，以及有著類似劇本的短影片內容，很像俄國慣用的宣傳手法。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130220

#中國
#俄羅斯
#烏克蘭
#烏俄戰爭
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