中國兩會3月登場 全國經濟成長率目標可能低於5%

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（中央社台北20日電）中國兩會將於3月舉行，「全年經濟成長率目標」是外界關注焦點。雖然有傳言指出將與去年「5%左右」的目標持平，然而今年中國過半省市的目標不及去年，分析認為全國目標恐怕也會低於5%。

今年中國全國政協會議及全國人大會議（全國兩會）將先後於3月4日及5日登場，其中中國國務院總理李強將發表任內首份政府工作報告，在經濟復甦緩慢的情形之下，外界關注今年設定的全國經濟成長率目標數字。

據英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國經濟要在今年全面恢復至疫情之前的水準並不樂觀，預計兩會公布的經濟成長率目標將落在5%以下，最好的情況可能是維持在5%左右。

根據官方發布的數據，今年全中國31個省市自治區中，共有16個的經濟成長目標低於2023年，11個持平，主要原因之一是房地產風暴壟罩，使得地方財政壓力增大，地方政府預期趨於保守。

報導提到，一般而言，各地方兩會公布的經濟成長率目標數字，能夠作為中國全國經濟成長率目標的風向球。

因此不少分析認為，今年全國兩會公布的全國經濟成長目標可能落在5%以下，最好的情形則是5%左右，與去年持平。整體中國房地產衰退情形在短期內不會結束，民營企業弱勢的狀況還會持續，中國國內消費疲軟情勢將繼續拖累經濟成長速度。

報導引述法國外貿銀行（Natixis）亞太區資深經濟學家吳卓殷（Gary Ng）預測，中國今年設定的經濟成長率目標將落在4.5%左右，除非房屋銷售和消費者信心大幅好轉，否則今年中國面對的經濟挑戰還是很大。

他說，今年地方政府需要擺脫對房地產的依賴，尋找替代成長來源，尤其是在債務擴張受到嚴格控制的情況下，「只有那些基本面較好的企業在2024年才會更有韌性」。

智庫「經濟學人資訊社」（EIU）的預測則更為保守，EIU全球貿易首席分析師馬志昂（Nick Marro）指出，中國經濟將在未來十年內繼續減速，EIU預測2024年中國實質經濟成長率是4.7%，「到2030年，預期經濟成長將下滑至3%以下」。

他說明，這個分析來自於經濟中的結構性問題，包含住房問題，以及與地方政府債務、人口老化、生產力低下、政策不確定性和不斷惡化的地緣政治有關的問題。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1130220