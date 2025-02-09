四川宜賓山崩29人失聯 持續降雨影響山體仍不穩定

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（中央社台北9日電）中國四川省宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村昨天發生山崩，據官方初步核查，山崩造成29人失聯，最終人數還在進一步確認中。

綜合新京報及第一財經等陸媒報導，金坪村8日上午11時50分許發生山崩。筠連縣今天凌晨舉行記者會公布，截至昨天深夜12時，已核實10戶民房、1戶生產用房被掩埋，已救出2名傷者，其中重傷1人、輕傷1人，均無生命危險。經初步核查，這次山崩造成29人失聯，最終人數還在進一步確認中。

當地官方初步研判，這次山崩是因近期持續降雨及地質條件影響，造成高位山崩轉化為碎屑流，形成長約1.2公里的碎屑堆積體，厚約10至20公尺、寬約100公尺，滑坡方量達到10餘萬方。山體崩塌仍在持續，200多民眾已轉移。

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針對災區持續降溫及降雨、山體尚不穩定等情況，當局對金坪村及周邊可能有安全風險的居民點、村鎮等重點場所區域劃出危險區進行安全監控，預設緊急撤離路線，預防次生災害發生。

山崩發生後，中共總書記習近平及國務院總理李強都作出批示稱，要全力搜救失聯被困人員，查明山崩原因，排查周邊地質災害隱患，轉移受威脅群眾，嚴防次生災害。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140209