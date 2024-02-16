日經：中國名目GDP成長率46年來首次低於日本

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（中央社台北16日電）中國未能走出經濟困境陰霾，日經中文網報導，2023年中國名目GDP成長率是46年來首次低於日本，中國成長率只有4.6%，日本有5.7%，「體現出陷入通縮的中國與轉向通膨的日本之間的差異。」

日經中文網15日的報導指出，日本內閣府15日公布2023年國內生產毛額（GDP）速報，中國和日本的名目GDP成長率自1977年起的46年來首次出現逆轉。日本的成長率為5.7%，高於中國的4.6%。

報導形容，「這體現出陷入通縮的中國與轉向通膨的日本之間的差異。」

報導表示，中國2023年的實際經濟成長率為5.2%，與2022年相比，實際成長速度有所加快，部分原因是2022年疫情下經濟低迷，比較基期較低。

報導表示，考慮到通膨因素後，中國2023年名目GDP成長率為4.6%，同年美國和德國的名目GDP成長率也略高於6%，「與日本以外的其他主要已開發國家相比，中國的弱勢也比較明顯。」

報導表示，在房地產行業長期低迷等背景下，中國內需缺乏強勁勢頭。截至2024年1月，消費者物價指數（CPI）連續4個月下降。

報導又指，中國經濟自2000年至2022年，實現了平均每年約12%的名目GDP成長，現在名目GDP成長放緩，意味著市場擴張放緩，這可能會影響在中國的日本企業銷售額等。

名目GDP是按當年市場價格，計算一年所生產的全部產品和勞務的價值。導致名目GDP變化有2個因素，一是商品和勞務實際產出量出現變化，二是市場價格出現變化。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1130216