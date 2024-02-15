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日圓匯價下探0.2121波段新低 台幣5萬可換23.5萬日圓

2024/2/15 11:27（2/15 11:40 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者羅元駿台北15日電）龍年匯市首日交易，日圓持續弱勢，根據台銀牌告匯率，日圓兌新台幣的現鈔賣出價今天下滑至0.2121元，再次改寫波段新低；和2個月前的高點0.2242相比，新台幣5萬元可多換1.27萬日圓。

匯銀人士指出，美國13日公布1月消費者物價年增3.1%，較市場預期高，通貨膨脹降溫之路仍漫長，投資人期待聯準會降息的希望可能落空；加上美元指數持續走強，讓非美貨幣承壓，特別是維持負利率政策的日圓跌勢相對較重，日圓兌美元匯率更是再度貶破150大關。

日圓兌新台幣則再創波段新低，根據今天台銀牌告匯率現金，盤中日圓現鈔賣出價為0.2121，讓台灣旅日換匯仍有甜甜價可以撿；而銀行現金買入價更是跌破0.2價位，來到0.1993。

以2個月前的高點、去年12月14日的0.2242相比，當時新台幣5萬元可以換22萬3015日圓，今天則可換23萬5737日圓，多了約1萬2700日圓，若以1碗售價1000日圓的拉麵比較，可以多吃到12碗，旅日時荷包相對有感。

匯銀人士表示，市場都在等日本央行何時走向貨幣政策正常化，屆時日圓可望止跌回升，在這之前，民眾如果有赴日旅遊打算，建議採取「分批換匯」，才能夠把握每一次的甜甜價。（編輯：潘羿菁）1130215

#日圓
#新台幣
#匯率
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