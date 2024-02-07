台積電拍板熊本二廠 日本官方樂見

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（中央社東京7日綜合外電報導）台積電昨天宣布旗下日本子公司JASM（日本先進半導體製造）將在熊本縣興建第2座晶圓廠。日本內閣官房長官林芳正與熊本縣知事蒲島郁夫對此均表樂見。

路透社報導，林芳正今天上午說：「歡迎（他們）決定在日本進一步大力投資」。關於日本政府的支援，林芳正回應：「現階段事實上還沒決定，但經濟產業省會持續與台積電方面協商。」

日本放送協會（NHK）報導，蒲島昨天也說：「（我）相當高興，由衷歡迎，之前就一直期待這天到來。」

蒲島還說：「這是朝著實現新生矽島九州與承擔日本經濟安全保障部分任務邁進一大步，是具有歷史意義的重大決定。縣府將努力加快完善環境，包含解決周邊交通擁擠、因應取水和排水等需求，並團結一致積極應對，確保第2工廠順利落腳。」

台積電表示，熊本二廠預計2024年底開始興建，2027年底開始營運。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130207