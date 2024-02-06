台積電拍板日本熊本二廠 年底興建2027年營運
2024/2/6 18:48（2/6 19:18 更新）
（中央社記者張建中新竹6日電）台積電今天宣布，旗下日本子公司JASM將興建第2座晶圓廠，預計2024年底開始興建，2027年底開始營運。此外，豐田汽車也將投資JASM少數股權。
台積電表示，JASM的第1座晶圓廠計劃於2024年開始生產，在日本政府的大力支持下，JASM總投資金額將超過200億美元。
台積電指出，為回應客戶需求成長，JASM在日本的第2座晶圓廠計劃於2024年底開始興建，生產規模擴增有望優化JASM的整體成本結構和供應鏈效率。
未來兩座晶圓廠完工後，JASM熊本晶圓廠的每月總產能將超過10萬片12吋晶圓，為汽車、工業、消費性和高效能運算相關應用提供40奈米、28奈米、22奈米、16奈米、12奈米、7奈米和6奈米製程技術。
台積電表示，產能規劃可能會依據客戶需求進一步調整，熊本晶圓廠預計將直接創造超過3400個高科技專業工作機會。
台積電指出，台積電將持有JASM約86.5%股權，索尼半導體解決方案公司將持有6%的JASM股權，電裝株式會社及豐田汽車將分別持有5.5%和2%的JASM股權。（編輯：張良知）1130206
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