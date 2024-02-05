米勒：台積電產線全球化是趨勢 高成本不會成阻礙【專訪】

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（中央社記者黃雅詩波士頓4日電）台積電赴美設廠進度引發關注，「晶片戰爭」一書作者米勒受訪指出，台積電產線全球化是自然應發展的趨勢，他認為台美工作文化差異或在美生產成本較高等因素，不會成為台積電在美設廠的阻礙。

以「晶片戰爭」（Chip War）一書享譽全球的學者米勒（Chris Miller），日前在哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）接受中央社專訪指出，他不認為台灣半導體成功模式可被其他國家複製，但台灣半導體產線必須走向全球化，這是非常自然的。

台積電規劃在日本熊本、德國德勒斯登（Dresden）、美國亞利桑那（Arizona）設廠，日本廠預計2月底開幕，美國廠相對進度推遲，引發各界討論。

米勒受訪表示，他不認為在美國打造晶圓廠特別困難，例如德州儀器（Texas Instruments）長年在美國建立了許多賺錢的晶圓廠，韓國三星（Samsung）美國廠也已順利營運並獲利。

米勒表示，台積電赴美設廠要適應新環境難免有挑戰，包括需了解新的市場，學習跟當地政府與工作人員溝通，「這就是為何企業全球化並非易事，但不代表不需要走全球化之路」。

外傳台積電赴美設廠阻礙之一是工作文化迥異，例如美國不像台灣工程師願在週末或半夜加班處理緊急狀況。米勒直言，他對此說法高度懷疑。

米勒以歷史為例，美國在1950年代是晶片製造龍頭，當時曾聲稱美國文化最適合晶片製造，之後日本成為晶片製造先驅，也宣稱原因是日本有最好的工作文化，現在晶片製造重心轉向台灣、韓國，台韓又說自己才有最好的工作文化。

米勒表示，「對我來說，晶片產業領先國的替換速度太快，文化很難當作有效的解釋原因。」任何有意全球布局的企業，都需設法讓自己的工作文化，適應不同地緣環境。

至於赴美生產晶圓成本較高的疑慮，米勒也不認為是阻礙。他表示，各企業對美國製造的評估差異很大，例如德州儀器一直在美國設立新的晶圓廠，因為相信美國是最有效率的產線。

米勒指出，台積電獲得全球性成功並非靠低成本的效益，是因為台積電擁有更好的科技，他認為過度強調成本問題，反而會貶抑台灣半導體的高效能生產力，「台灣工程師的競爭力不是因為低薪，是因技能高超」，他也從未聽過任何晶片公司總裁說想要的是便宜人力，只聽過想招攬最頂尖的人才。

被問到是否樂觀看待台積電赴美設廠進展，米勒謹慎表示，「需靜觀情勢發展」，關鍵是台積電不可能在美國追求低成本效益的生產線，台積電不是低階晶片製造廠，已有太多其他公司在做便宜的晶片。

外電日前報導，美國政府近期將補助數十億美元給台積電、英特爾、三星等先進晶片業者。米勒表示，他相信多數申請補助的業者都預期這筆預算快發下來了，只是尚不知具體額度，美國通過「晶片法案」，目的是鼓勵增加在美國的晶片投資，強化供應鏈韌性，但美國不是要打造完全「自給自足」的晶片生產。（編輯：楊蘭軒）1130205