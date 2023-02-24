台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易【書摘】

（中央社網站）全世界都在討論半導體、討論台積電，COVID-19疫情這幾年尤為明顯。這個70年前還不存在的產業，決定了今日世界的樣貌，晶片是現代世界最依賴的稀缺資源。台灣究竟握有什麼籌碼，讓「半導體去台化」不可能發生？夾在美中兩大強權之間、同時要面對日韓競爭的台灣，應該守住哪些優勢，又要考量哪些風險？

從玩具到汽車、從微波爐到導彈、從手機到股市，無所不在的晶片，是現代世界最依賴的稀缺資源。這個70年前還不存在的產業，決定了今日世界的樣貌。美國塔弗茲大學學者克里斯・米勒（Chris Miller）梳理半導體產業發展與挑戰的專書《晶片戰爭》大受好評，紐約時報形容「如果有哪本書能讓所有人了解矽時代，並認知到這個時代的刺激與重要程度毫不亞於原子能時代，就是這本書了。」中央社取得授權，與您分享部分內容。

台灣的兩難

一位金融分析師問台積電的董事長劉德音，中國不時威脅「武力犯台」，「你的客戶擔心嗎？」

一般的執行長都很習慣在法說會上接應棘手的問題，但那種場合的提問通常是有關獲利沒達標或產品上市出狀況。2021年7月15日，台積電的財報看起來很好，公司挺過了第二大客戶華為遭到制裁的衝擊，股價接近歷史高點，全球半導體短缺使其事業更有利可圖。2021年，台積電一度成為亞洲最有價值的上市公司，也是全球市值最高的十大上市公司之一。

然而，台積電變得愈不可或缺，它的風險愈大—這不是指台積電的財務狀況，而是它的製造廠。即使多年來選擇忽視中美對立嚴重性的投資者，也開始緊張地看著台灣西岸的台積電晶圓廠分布圖。台積電董事長堅稱不需要擔心這個問題。「關於中國入侵台灣，我可以告訴你，每個人都希望台海和平。」他認為由於全球依賴「台灣的半導體供應鏈，沒有人想要破壞它」，大家都希望台海和平，因為這「符合各國的利益」。

這說法確實沒錯，但美國與中國都想要進一步掌控這些供應鏈。中國沒有理由出於怨恨而摧毀台積電晶圓廠，那樣做會導致中國受到和其他國家一樣多的傷害，尤其考慮到美國及盟友仍可使用英特爾與三星的晶圓廠。

中國軍隊入侵並直接占領台積電的設施，也是不切實際的想法。因為他們很快就會發現，關鍵材料以及機台的軟體更新，都必須從美國、日本和其他國家取得。此外，如果中國真的入侵台灣，也不太可能把台積電的所有員工都抓起來。要是中國真的那樣做，只要有一些憤怒的工程師反抗，就足以破壞整個行動。

分析師一致認為，海峽兩岸的軍力優勢已明顯偏向中國一方。解放軍的實力愈強大，美國冒著引爆戰爭的危險去保護台灣的可能性愈小。如果中國試圖對台灣施加軍事壓力，美國比較可能考量兩國的軍力對比，最後得出不值得冒險反擊的結論。

如果中國對台灣施壓成功，讓中國能平等、甚至優先取得台積電的晶圓廠產能，美國與日本肯定會做出回應，對先進機台與材料的出口施加新的限制—這些產品主要是來自美日兩國及其歐洲盟友。但是，要在其他國家複製台灣的晶片產能，需要好幾年的時間，而且在其他地方複製產能的同時，我們仍需要依賴台灣。這樣一來，我們不僅組裝iPhone要依賴中國，中國政府還可能影響或掌控當前唯一有技術能力與產能為我們生產晶片的晶圓廠。

對美國的經濟與地緣政治地位來說，這種情境都是災難。萬一戰爭爆發，台積電的晶圓廠被摧毀，情況又更糟了。整個世界經濟，以及縱橫交錯於亞洲與台灣海峽的供應鏈，都是建立在這種不穩定的和平上。在海峽任一岸投資的每家公司（從蘋果、華為到台積電），暗中都是把籌碼壓在台海和平上。

想要複製台灣的晶片製造廠，挑戰不只是建造新的晶圓廠而已。這些新廠還需要訓練有素的人力，除非想辦法把台積電的員工從台灣轉移過去。就算真的做到，新的晶圓廠也需要配備生產設備，例如ASML與應用材料公司的機台。在2021到2022年晶片短缺期間，ASML與應材都宣布，由於無法取得足夠的半導體，機台生產面臨延誤。萬一台灣發生危機，他們也難以為機台取得晶片。換句話說，台灣如果爆發災難，總成本是以上兆美元計算。

重建喪失的晶片製造力至少需要5年時間。現在的我們展望未來5年，目光會聚焦在建立5G網路與元宇宙，但萬一台灣停擺，我們可能連洗碗機也很難買到。

台灣總統蔡英文最近在《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）上主張，台灣的晶片業是一塊「『矽盾』，讓台灣得以保護大家，避免威權政體激進地破壞全球供應鏈」。這是一種非常樂觀的觀點。台灣的晶片業無疑會迫使美國更重視台灣的防務。然而，萬一「矽盾」擋不了中國，半導體生產集中在台灣也會讓世界經濟面臨風險。（書摘由天下雜誌授權，經中央社節錄）（編輯：黃淑芳）1120224

晶片戰爭 作者｜克里斯・米勒

譯者｜洪慧芳

出版社｜天下雜誌

出版日期｜2023/03/01

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