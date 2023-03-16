英特爾代工像一人在舞池 張忠謀：台灣工作文化具競爭力

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天下雜誌16日主辦「張忠謀X克里斯．米勒 半導體世紀對談」，台積電創辦人張忠謀（圖）表示，儘管中國政府野心勃勃，大力發展半導體產業，但他認為中國技術起碼落後台灣5、6年。中央社記者郭日曉攝 112年3月16日

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（中央社記者張建中、潘姿羽台北16日電）台積電創辦人張忠謀今天表示，晶片生產集中台灣及韓國等少數國家，是因為工作文化具有競爭力，例如設備若在美國故障，要等到隔天早上才會有人修理機台，若在台灣，凌晨1時工程師還是會回到工廠修理機台。

對英特爾拚代工，張忠謀則說認同輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的評論，台積電已經學會與400個夥伴「共舞」、一起合作，英特爾從頭到尾都是「自己一個人在舞池裡」。不過張忠謀坦言，美國商務部長雷蒙多曾說過「台灣是最危險的地方」，不能全然仰賴台灣；他認為台灣未被美國視為是「友岸」，會是台灣一種困境。

台積電創辦人張忠謀與「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）今天在台北針對「台積電如何改變晶片產業與世界」進行近1小時對談；除張忠謀妻子張淑芬陪同出席外，台積電董事長劉德音及總裁魏哲家、鈺創董事長盧超群、世界先進董事長方略、南亞科總經理李培瑛等多位半導體產業界重量級人士也到場聆聽。

副總統賴清德除應邀出席致詞外，更是全程參與活動，展現政府對張忠謀、台積電以及半導體產業的重視。

向來與台積電亦敵亦友的英特爾（Intel）近年積極發展晶圓代工領域，米勒表示，他不敢預測英特爾發展晶圓代工會不會成功，不過要從頭打造並不容易。他說，台積電有經濟規模優勢，其他廠商很難與台積電競爭。

至於英特爾在美國打造晶圓廠，美國在晶片自給自足能否成功，米勒說，以他對半導體產業的認識，沒有一個國家能夠做到自給自足，因為有非常多的國家參與半導體供應鏈。

米勒強調，現在很多國家想要追求晶片自給自足，不僅要花很多錢，技術也不會比較好；半導體產業不需要過於強調企業總部在哪一國家，因為供應鏈跨越不同國家。

張忠謀去年出席台積電美國亞利桑那州廠移機典禮時曾說「全球化已死、自由貿易已死」，張忠謀今天在對談中說，只要看美國對中國的限制、實體清單等措施，可知晶片產業的全球化已死，「自由貿易還沒死透透，不過已瀕臨危境。」

不過張忠謀認為，這對晶片沒有幫助，成本會上升，一旦成本上升，晶片原來無所不在的情況會受到影響，進入不同的賽局。

此外，米勒表示，晶片業以國際化定義比全球化適合，他認為市場在全球，但不是每個國家都生產晶片，製造相對集中在少數幾個國家如台灣、韓國及日本等，他預期未來這些國家間市占率可能會有變化。

值得一提的是，近年中國大力發展半導體產業，甚至頻頻挖角台灣優秀人才，但美國政府採取的一系列行動，將打擊中國產業發展腳步。

張忠謀分析，美國開始推出半導體等產業政策，讓中國晶片發展腳步緩下來，「我對這點沒什麼意見，甚至說我支持這樣方向」。

張忠謀進一步指出，製造科技技術方面，他認為中國起碼落後台灣5、6年，他看過中國生產最先進的晶片時遭遇困難，但台積電5、6年前就能輕易製造那些晶片，因此台灣與中國技術至少有5、6年的差距。

此外，張忠謀分析，晶片生產集中台灣及韓國等少數幾個國家，是因為這些國家具有競爭優勢；工作文化是台灣等國在晶片製造業的競爭優勢。

張忠謀表示，晶片業機台很貴，不能隨便停工，成本很高，要持續不斷讓機台全年無休運作；舉例來說，設備如果在美國故障，要等到隔天早上8時才會有人修理機台，如果在台灣，凌晨1時工程師睡覺被電話吵醒，他還是會回到工廠修理機台，太太聽到先生出門工作，也不會說一句話，這就是台灣工作文化競爭力。

此外，台灣有很好技職學校，培養非常專業且認真工作的技師，扮演非常重要角色。張忠謀提起他過去在德儀工作的經驗，日本新廠良率比起美國休士頓廠高1倍，經了解發現是人的關係，日本作業員流動率僅3%至4%，美國流動率達10%至15%；此外，美國找不到能修理精密設備的技術人員。

張忠謀表示，晶片設計工程師要接近市場，美國在晶片設計有很大競爭優勢；此外，設計服務廠是美國另一優勢。（編輯：林淑媛）1120316