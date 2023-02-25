台美日韓晶片聯盟已召開正式會議 聚焦供應鏈早期預警機制

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（中央社記者張璦、黃雅詩台北25日電）台美日韓晶片四方聯盟正式會議已於16日登場，聚焦建立「早期預警、互相提醒」機制。經濟部官員今天表示，半導體是「長而複雜」供應鏈，除製造端預警，台灣方面也建議預警機制要納入材料、設備等不同面向。

針對媒體報導台美日韓晶片聯盟正式會議，外交部今天回應，由美國主導的「美國－東亞半導體供應鏈韌性工作小組」（Fab 4），去年9月間召開首次預備性視訊會議後，經過多月來數次協調，已於今年2月16日進行工作小組的首次資深官員視訊會議。

外交部指出，與會四方在會議中的討論重點，主要聚焦在如何維持半導體供應鏈的韌性，以及探索各方未來可能合作方向。

經濟部官員今天接受電訪表示，經濟部方面是由貿易局作為發言代表，會議歷時約一個小時，主題是討論供應鏈的「早期預警機制」（early warning system）。

經濟部官員指出，美方在會中提到，台灣、美國、日本、韓國皆在半導體供應鏈扮演舉足輕重角色，台韓為製造主力，美國掌設計、設備優勢，日本優勢則在材料方面。

經濟部官員表示，建立早期預警機制之所以重要，主要是希望避免再發生先前的車用晶片荒、COVID-19疫情間供應鏈亂流等情事；未來各國透過官方對話，讓彼此知道，供應鏈下個階段可能會面臨何種問題。

經濟部官員指出，製造仰賴前端的設備、材料，以及後端的消費市場、景氣變化，均會對台灣有相當大的影響；因此，台灣代表在會中提出，半導體是「長而複雜」的供應鏈，不能只討論製造端的預警，建議擴大半導體早期預警機制，納入材料、設備等不同要素。

經濟部官員說，有了早期預警機制，官方建立起交換意見的管道，這對台灣業者、乃至整個供應鏈而言，都是有利的。

經濟部官員進一步表示，這次會議沒有觸及出口管制，以及與中國的關係；前次（去年9月預備會議）就有討論到「供應鏈韌性」將是對話主軸，美方這次更加具體化，提出建立「早期預警、互相提醒」機制，日、韓也給予正面回應。（編輯：林克倫）1120225