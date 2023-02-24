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台灣半導體無畏科技寒冬？專家：怕裁員人才就被搶走

2023/2/24 13:25（2/24 13:58 更新）
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台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，台灣半導體人才長期面臨缺口，業者擔心因為短期景氣修正而裁員，人才就被搶走。（中央社）
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（中央社記者潘姿羽台北24日電）科技業面臨景氣寒冬，微軟、亞馬遜、美光相繼裁員，不過台灣半導體業似乎影響有限，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，半導體人才長期面臨缺口，業者擔心因為短期景氣修正而裁員，人才就被搶走。

台經院今天舉行景氣動向記者會，媒體詢問全球高科技公司相繼裁員，台灣半導體業相對淡定，是否較有能力渡過科技業的景氣寒冬。

劉佩真表示，中長期來看，台灣半導體產業仍存在人才缺口，業者深怕因為短期景氣修正而裁員的話，未來招募會很困難，而且擔憂半導體人才被其他國家甚至中國搶走。

此外，劉佩真指出，過去兩年，半導體業才剛度過超級景氣循環週期，對於短期的景氣谷底，現階段國內半導體業者多採取遇缺不補的狀態，或是鼓勵員工多休假因應，並期待下半年景氣就能逐步回溫。

基於上述因素，劉佩真指出，相對於國際半導體大廠，台灣半導體廠商對於留才及人才的穩定度都較佳。（編輯：潘羿菁）1120224

#半導體
#科技業
#台經院
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