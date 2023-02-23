臉書母公司計劃新一波裁員 數千員工恐受影響

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臉書母公司Meta目前正計劃進行新一輪裁員，可能會影響到數千名員工。（中央社檔案照片）

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（中央社舊金山22日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天報導，社群平台臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc在重組和縮減規模下，目前正計劃進行新一輪裁員，可能會影響到數千名員工。

Meta去年裁減13%員工，總數超過1萬1000人，主因是經營成本不斷飆升及廣告市場疲軟。

Meta拒絕了路透社的置評要求，但發言人史東（Andy Stone）在一系列推文中引用了祖克伯（Mark Zuckerberg）先前幾份聲明，暗示後續還有更多裁員。

祖克伯本月稍早訴投資人，去年的裁員是「我們關注效率的開始，而不是結束」。 他表示，他將致力於「扁平化我們的組織結構，並撤除一些中層管理人員」。

Meta去年裁員是公司18年歷史上的第1次；其他科技公司也已裁員數千人，包括谷歌（Google）母公司Alphabet Inc、微軟（Microsoft Corp）及社群媒體公司Snap Inc。

Meta在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間積極招募員工，以因應宅在家裡的消費者對社群媒體使用量激增。但在2022年，由於利率迅速調升，廣告客戶刪減支出，Meta業務受到影響。

Meta市值曾超過1兆美元，目前為4460億美元。Meta股價今天下跌約0.5%。

Meta表示，還將縮小辦公空間、減少可自由支配支出，並將凍結招聘至2023年，以抑制開支。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1120223