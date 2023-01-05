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亞馬遜砍1.8萬人較原訂多8成 科技業近幾月最大規模裁員

2023/1/5 12:46（1/5 13:13 更新）
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亞馬遜公司4日今天宣布將裁員1萬8000多人，是過去一年所有大型科技公司裁員人數最多的一波。圖為位於美國舊金山的亞馬遜貨倉。（中央社檔案照片）
亞馬遜公司4日今天宣布將裁員1萬8000多人，是過去一年所有大型科技公司裁員人數最多的一波。圖為位於美國舊金山的亞馬遜貨倉。（中央社檔案照片）
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（中央社西雅圖4日綜合外電報導）科技業在經濟不確定前景下紛紛縮減開支，亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）今天宣布將裁員1萬8000多人，是過去一年所有大型科技公司裁員人數最多的一波。

「華爾街日報」報導，總部位於西雅圖的亞馬遜去年11月表示將展開裁員，主要鎖定設備、人才招募和零售業務等。當時披露的裁員總人數為1萬人左右，而從去年開始就已有上千人被裁。

華爾街日報今天進一步披露，亞馬遜接下來幾週將展開的裁員，幅度將遠超過去年11月預估的1萬，達到1萬8000多人。截至去年9月，亞馬遜僱用的員工數為150萬人，其中在倉儲業務方面占相當大比例。

在華爾街日報披露最新裁員規模後，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）在一篇部落格貼文做出說明。

賈西說：「亞馬遜挺過了過去種種不確定和艱困的經濟時光，我們將持續這麼做。」他說大多數的裁員會落在零售和人才招募領域，公司會在本月稍晚通知受到影響的員工。

隨疫情之初各地封城、客戶紛投入網路購物，亞馬遜當時反而是疫情最大受惠者之一。拜從電商、雜貨到雲端運算等各項業務熱潮之賜，造就亞馬遜業績成長多年。為跟上需求，亞馬遜此前倍增物流網絡，並增聘數以十萬計員工。

然而在疫情趨緩、人們生活逐漸恢復正常且陸續回歸實體店面購物、需求力道開始減弱時，亞馬遜展開全面的削減開支檢討，砍掉不賺錢單位。去年春夏兩季，亞馬遜均裁員到預定目標成功減少開支，並關閉Amazon Care等實體店面和業務單位。亞馬遜還宣布公司全面凍結徵才，繼而進一步決定大裁員。

根據追蹤業界裁員情況網站Layoffs.fyi所公布的統計數據，亞馬遜裁員1萬8000多人，是過去幾個月來科技業解雇人數最多的一次。

除亞馬遜外，包括網路叫車公司Lyft Inc.、惠普公司（HP Inc）等科技業普遍坦承之前擴張太快而裁員；臉書（Facebook）母公司Meta Platforms Inc.更表示將大砍1萬1000多名員工，相當於其員工總人數的13%。

企業軟體大廠Salesforce Inc.今天也表示會裁員10%，共同執行長班紐夫（Marc Benioff）指出，公司在疫情初期營收激增時聘用太多人力，並表示願為裁員一事扛責。

根據美聯社說法，亞馬遜和Salesforce Inc.是最新一波宣布大裁員的美國科技公司，他們在防疫封城期間迅速擴張公司規模。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1120105

#亞馬遜
#科技業
#裁員
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賈西
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