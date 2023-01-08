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推特再傳裁員 最近才聘誠信部門主管也被解僱

2023/1/8 10:30
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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國財經媒體今天報導，推特公司（Twitter Inc.）再度裁員，此次遭解僱的包括處理全球內容審核的信任和安全團隊人員，以及仇恨言論和騷擾相關部門員工。

路透社報導，美媒彭博（Bloomberg）引述知情人士說法指出，昨晚都柏林和新加坡辦公室有至少12人遭解僱。

據彭博報導，在富豪馬斯克（Elon Musk）旗下這個社交平台被解僱的人，還包括最近才被聘為亞太地區網站誠信負責人的賓‧阿育（Nur Azhar Bin Ayob），以及推特收入政策高級主管杜明奎（Analuisa Dominguez）。

報導還說，處理不實訊息、全球申訴等政策團隊的工作人員也在裁員之列。

推特「信任與安全」部門主管爾溫（Ella Irwin）對路透社證實，推特昨晚裁掉信任與安全團隊部分人員，但沒有透露細節。

她在電子郵件中說：「信任與安全團隊內部有數千人負責內容審核工作，每天負責這項工作的團隊並沒有人遭到裁員。」她還說，部分裁員發生在未來沒有足夠空間發展或有必要合併的領域。

推特去年11月初解僱約3700名員工，這是馬斯克採取的削減成本措施，之後又有數百人辭職。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1120108

#路透社
#彭博
#爾溫
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