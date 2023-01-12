蘋果Meta跌出百大最佳工作場所 10多年來首見

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（中央社舊金山11日綜合外電報導）美媒報導，多年來蘋果（Apple）與Meta一直被視為科技企業中的精英，員工讚揚公司文化、價值、福利與待遇。但根據求職網站Glassdoor，這兩家科技巨擘不再如往昔般突出。

美國財經媒體CNBC報導，Glassdoor公布2023年百大最佳工作場所，蘋果與Meta都不在榜上。去年，Meta排名第47名，與2021年的11名相比大幅退步。同樣的，蘋果去年來到第56名，名次也比2021年的31名低。

為了列出百大最佳工作場所，Glassdoor分析各家公司員工在平台留下的匿名評論，在2021年10月19日到2022年10月17日之間考量了員工數1000人以上的「數十萬」家公司。

Glassdoor的主要經濟學家丹尼爾．趙（Daniel Zhao）說，今年榜單沒有見到蘋果與Meta，「十分引人關注」。

他說：「自百大最佳工作場所榜單推出以來，蘋果過去15年都有進榜。之後，Meta於2011年起出現在榜單上，過去還曾登上第一名…我們不要說Meta與蘋果是糟糕的工作地點，只是今年排名的競爭性強，名次有點下滑。」

丹尼爾．趙說，這兩家公司「都面臨了挑戰」，可能因此導致公司跌出榜外。

「對蘋果而言，過去一年，公司推動回到辦公室工作，員工對此反應不一。至於Meta，他們正在經歷重大的策略轉變。我們的確從員工評論中看到，員工仍不確定這件事將怎麼展開。」

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響數度延宕後，蘋果終於敲定回到辦公室的計畫，要求員工每週回到辦公室3天，自2022年9月5日起生效。商業科技新聞網站Tech.co報導，當時有67%的員工不滿意這項政策，有56%表示想離職。

Meta於2022年11月9日宣布裁員，為年度科技業規模最大的一波，估計將裁減13%的員工，相當於超過1萬1000人。Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在信中告知員工，他們也將「採取許多額外措施，成為更精簡、更有效率的公司，將減少可支配開支並延長人事凍結到第一季」。

蘋果與Meta跌出榜外，讓百大最佳工作場所榜出現新進榜公司，包括Spotify、樂高集團（Lego Group）與Gainsight。

以下是入榜的前十大企業：

1. 矽谷科技公司Gainsight

2. 加州雲端資料儲存公司Box

3. 貝恩策略顧問公司（Bain & Company）

4. 麥肯錫公司（McKinsey & Company）

5. 美國晶片設計巨擘輝達公司（Nvidia）

6. 美國工程軟體研發大廠MathWorks

7. 波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）

8. 谷歌（Google）

9. 數位工作流程公司ServiceNow

10. 美國超人氣連鎖漢堡品牌In-N-Out Burger。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1120112