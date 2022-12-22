美光人力縮減擬明年2月底前完成 半數來自遇缺不補

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（中央社記者張建中新竹22日電）記憶體產業面臨13年來最嚴重的供需失衡情況，美光（Micron）決定裁員10%。美光表示，人力縮減將依各國和地區的法律規範及程序而不同，約有半數來自遇缺不補，預計2023會計年度第2季（2月底）前完成大部分相關行動。

隨著客戶需求受庫存影響，美光2023會計年度第1季動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產品銷售量價齊跌，營運面臨虧損窘境，每股虧損4美分。

美光對2023會計年度第2季營運展望保守，預期每股虧損恐將擴大到52至72美分。美光決定減少投片及縮減資本支出，並預計裁員10%。媒體報導，美光全球員工約4.8萬人，估計近5000人受影響。

台灣為美光DRAM製造重鎮，在台員工多達1萬人；美光為台灣最大外商，這次裁員動作是否會影響台灣員工，備受關注。

美光發布聲明表示，人力縮減將根據各個國家和地區的法律規範及程序而各異，其中約有半數來自2023年間自願離職且不回補的職務空缺，其餘則將取決於特定的業務決策，包含但不限於特定項目和相關職務的刪減，以及個人績效的汰換調整。

美光指出，根據當地法律規範和程序，預計於2023會計年度第2季（2月底）前完成大部分的相關行動。聲明中並未針對台灣部分進行說明。（編輯：楊蘭軒）1111222