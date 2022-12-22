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美光2023年第1季轉虧 縮減資本支出、裁員10%

2022/12/22 09:58（12/22 10:38 更新）
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美國記憶體廠美光2023會計年度第1季營運虧損，每股虧損4美分，決定裁員10%。（Micron Technology/Handout via 路透社）
美國記憶體廠美光2023會計年度第1季營運虧損，每股虧損4美分，決定裁員10%。（Micron Technology/Handout via 路透社）
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（中央社記者張建中新竹22日電）美國記憶體廠美光（Micron）2023會計年度第1季營運虧損，每股虧損4美分，並預期第2季虧損恐將進一步擴大，同時決定裁員10%。法人表示，對記憶體後市將更戒慎恐懼。

隨著動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產品銷售量價齊跌，美光2023會計年度第1季營收滑落至40.85億美元，季減38.5%，低於市場預估的41.41億美元，每股虧損4美分，高於市場預估的每股虧損1美分。

美光2023會計年度第2季營運展望保守，預期季營收將滑落到36億至40億美元，每股虧損進一步擴大到52至72美分。

美光表示，產業遭遇13年來最嚴重的供需失衡情況，美光將減少投片及縮減資本支出，並預計裁員10%；預期庫存高峰可能落在會計年度第2季，而客戶的庫存將於2023年中回復至健康水位。受財報與營運展望欠佳影響，美光盤後股價一度下挫逾2%。

法人表示，美光庫存驟升，急減投片，謹慎控制費用，在2023年下半年需求回溫前，對記憶體市況展望將更戒慎恐懼。DRAM廠南亞科營運是否同步由盈轉虧，值得觀察。（編輯：趙蔚蘭）1111222

#美光
#記憶體
#美國
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