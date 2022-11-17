美光減產20% 法人：有助記憶體報價提早落底

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美國記憶體廠美光決定因應市場環境變化，同步減產動態隨機存取記憶體及儲存型快閃記憶體約20%。（路透社）

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（中央社記者張建中新竹17日電）美國記憶體廠美光（Micron）決定因應市場環境變化，同步減產動態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）約20%。法人預期，將有助於記憶體報價提早落底。

記憶體市況低迷，國內外記憶體廠紛紛減產因應，旺宏決定減產20%至25%，華邦電中科廠也將減產3至4成，鎧俠（Kioxia）減少NAND Flash產出30%。

美光跟進同步減產DRAM及NAND Flash約20%，並預期2023年DRAM位元供給將自原先預期的增加5%，轉為負成長；NAND Flash位元供給增幅也將自原先預期的28%，降為1%至3%。

法人表示，年終備貨需求不如預期，記憶體供應商庫存水位持續攀高，美光為避免產業供需過度失衡，才會決定減產。

法人指出，美光DRAM全球市占率約23%、NAND Flash市占率約12%，鎧俠NAND Flash市占率約20%，估計兩家廠商減產措施將影響全球DRAM供給約4%至5%，影響NAND Flash供給約8%至9%，預期將有助DRAM及NAND Flash報價提早落底。（編輯：張良知）1111117