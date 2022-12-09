美光執行副總裁肯定台灣 看好半導體產業核心地位

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）國發會主委龔明鑫7日參訪美光科技位於美國愛達荷州波伊西（Boise）總部，美光全球營運執行副總裁巴提亞肯定台灣半導體產業實力，並看好未來15到20年，台灣都能繼續維持在全球半導體產業的核心地位。

龔明鑫7日參訪美光科技，並與美光全球營運執行副總裁巴提亞（Manish Bhatia）及企業副總裁兼前段製造在美事務兼Boise廠長Scott Gatzemeier會談，針對美光的研發及投資布局交換意見。

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巴提亞表示，台灣半導體的生態系是過去超過25年以來累積的成果，在產業與政府的共同努力之下，未來的15到20年，台灣都能夠繼續維持在全球半導體產業的核心地位，不會被輕易取代。

龔明鑫則說，感謝美光持續投資台灣，台灣供應商的成長也是美光的成長；部分人士認為台積電到美國設廠是削弱實力，但以美光為例，美光來台投資就是很好的台美合作的證明。（編輯：趙蔚蘭）1111209