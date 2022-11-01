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美光LPDDR5X記憶體新製程出貨樣本 量產可望在台灣

2022/11/1 23:55
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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國記憶體大廠美光（Micron）今天宣布，它已開始將旗下最先進版LPDDR5X動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片的樣本出貨給智慧手機製造商，供對方進行測試的標準程序。

路透社報導，LPDDR指的是低功耗雙倍資料速率（Low-Power Double Data Rate），可區分DRAM的級別種類。而美光最新版的LPDDR5X DRAM，是採用美光最尖端的1β（1-beta）製程。

美光表示，它的1α（1-alpha）製程LPDDR5X DRAM目前量產出貨，而新的1β製程比1α製程功率效率提高15%，每區儲存的位元數也增加35%。

DRAM是在供電停止時會失去記憶的記憶體晶片，儲存型快閃記憶體（NAND）則是無論是否供電都能儲存記憶的晶片。

晶片製造的演進，是以能在晶片的一塊區域裝下越多電晶體為方向。數十年來，相關發展已使得記憶成本與能源消耗降低，但同時也開始浮現一些侷限。

美光表示，它能夠在不使用昂貴的極紫外光（EUV）顯影設備之下達到1β製程。目前最高端智慧手機搭載的最新版處理器，都是用這種設備製造。

美光DRAM程序整合部門副總裁陳施（Thy Tran，譯音）表示，新版LPDDR5X將先在美光位於日本廣島的工廠生產，其後再到美光其他量產廠區生產，包括在台灣。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1111101

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