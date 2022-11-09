臉書母公司Meta裁員13% 逾1.1萬員工將被迫走人

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（中央社紐約9日綜合外電報導）臉書母公司Meta Platforms Inc面臨成本飆漲、廣告市場疲軟等困境，今天宣布將資遣逾1萬1000名員工，相當於總人數的13%，成為科技業今年規模最大的其中一波裁員。

路透社報導，這是Meta成立18年來首度大裁員，在這之前，包括微軟公司（Microsoft Corp.）與億萬富翁馬斯克（Elon Musk）收購的推特（Twitter）等科技巨擘，已經裁撤數以千計的職位。

碰上數十年來最高的通膨率與快速調漲的利率，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情為科技業及其市值帶來的榮景，在今年化為烏有。

法新社報導，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）形容這是「Meta歷史上做過最艱難的改變」。

他在致員工的訊息中表示：「我想為這些決定和我們走到如今這一步承擔責任，我知道這對大家來說都很難過，我對受影響的人特別抱歉。」

這波裁員將影響Meta的元宇宙（metaverse）實驗室，以及旗下的臉書（Facebook）、Instagram、傳訊平台Whatsapp等應用程式（App）。

祖克柏表示：「不只是線上商務已回復原先趨勢，總體經濟低迷、競爭變強、廣告重大損失，都導致我們的營收遠低於我原本的預期。我錯了，我為此負責。」

祖克柏並提到，公司將把資源轉移到人工智慧（AI）引擎、廣告與商務平台，以及元宇宙計畫等領域。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，祖克柏還說，被資遣的美國員工將獲得16週遣散費，且年資每多一年再加2週，公司也會支付他們的剩餘有薪假期、6個月的健康保險，並為持簽證員工提供移民方面的支援。

美國境外的員工也會獲得類似資遣方案。

Meta也計劃削減自由裁量支出，並延長人事凍結到明年第1季。

Meta第3季獲利比去年同期的92億美元減少一半以上，降至44億美元。（譯者：楊昭彥）1111109