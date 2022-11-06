更多編輯台推薦新聞：
太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠
運動

太空人拚甩偷暗號醜聞 世界大賽後來居上奪隊史第2冠

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名
運動

秘魯跆拳道品勢公開賽 台灣累計3金1銀1銅奪總錦標第1名

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克2/163
首頁 / 國際

推特於美期中選舉前裁員 專家憂不實訊息滿天飛

2022/11/6 10:05（11/6 13:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
推特大規模裁員，專家警告，這可能大幅削弱這個社群媒體遏止不實訊息的能力。（路透社）
推特大規模裁員，專家警告，這可能大幅削弱這個社群媒體遏止不實訊息的能力。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）推特新老闆馬斯克曾承諾，這個平台將不會淪為「自由放任的地獄」（free-for-all hellscape），但專家警告，大規模裁員恐大幅削弱這個社群媒體遏止不實訊息的能力。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購推特（Twitter）後，昨天動手將這家社群網路7500多名人力砍半。法新社引述美國媒體報導指出，這波裁員衝擊多個部門，包括管理內容審核的信任暨安全團隊以及工程和機械學習等。

華盛頓大學（University of Washington）不實訊息研究員以及助理教授史塔伯德（Kate Starbird）表示，「未來幾天我會在這個平台上小心再小心…當心你轉推的內容、提防你追隨的人，甚至留心自己對事情發展的感受。」

史塔伯德在自己推特帳號發文，警告以下幾項風險都在增加，包括「冒名頂替」的企圖、「操縱者協調發布不實訊息」以及「企圖讓用戶散播謊言的騙局」等。

非營利團體「自由媒體」（Free Press）共同執行長龔薩雷茲（Jessica Gonzalez）表示，「大家都知道」，期中大選選前「社群媒體會出現失控行為，提供錯誤訊息並恐嚇、傷害有色人種選民」，而她擔心，推特會在這個節骨眼鬆懈內容核實力道。

龔薩雷茲說：「馬斯克接手之前推特已經是地獄，而他的各項行為…只會讓情況雪上加霜。」

馬斯克否認這樣的評估，推文說：「實際上，我們這一週看到的仇恨言論少了，低過先前的基準。」但他沒有提出數據來佐證他的說法。

他昨天寫說：「明確地說，推特對內容審核的堅定承諾絕無改變。」

此外，就在馬斯克將推特7500名人力砍半之後隔天，推特共同創辦人暨前執行長杜錫（Jack Dorsey）公開向員工道歉，說他讓這個社群平台成長「太快」。

2006年共同創立推特，並於去年卸下執行長職務的杜錫寫道：「我明白很多人對我很不滿意。」

他在推特寫道：「大家為什麼會落到目前的處境，這方面我要負責：我讓公司成長太快。我要為此道歉。」

「推特無論是過去還是現任員工都很堅強、饒富韌性。」他今天寫說：「無論眼前情況多麼困難，他們總能找到應對方法。」

他推文說：「無論是已離職還是現任員工，我都感激並熱愛每一個人。我不期望這個節骨眼，或任何時候，這樣的心情是互相的，我明白。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111106

延伸閱讀
馬斯克買完推特就鍘高層 線上話語及影響難料馬斯克買完推特首發文：鳥兒自由了馬斯克接掌推特 烏克蘭質疑影響言論自由馬斯克未充分告知就大裁員 彭博：推特員工已提告推特證實裁撤50%員工 內容審核功能不受影響馬斯克砸1.4兆收購推特將迎4大挑戰 分析一次看
馬斯克
馬斯克食言？烏克蘭1300台星鏈終端機未繳費遭斷線每天虧1.3億 馬斯克稱推特大裁員別無選擇
推特
馬斯克接手推特後大裁員 聯合國專員籲尊重人權馬斯克1.4兆收購推特錢從哪裡來？外媒整理一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
推特正式啟動藍勾勾付費制 首批限美加澳紐用戶