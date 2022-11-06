推特於美期中選舉前裁員 專家憂不實訊息滿天飛

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）推特新老闆馬斯克曾承諾，這個平台將不會淪為「自由放任的地獄」（free-for-all hellscape），但專家警告，大規模裁員恐大幅削弱這個社群媒體遏止不實訊息的能力。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購推特（Twitter）後，昨天動手將這家社群網路7500多名人力砍半。法新社引述美國媒體報導指出，這波裁員衝擊多個部門，包括管理內容審核的信任暨安全團隊以及工程和機械學習等。

華盛頓大學（University of Washington）不實訊息研究員以及助理教授史塔伯德（Kate Starbird）表示，「未來幾天我會在這個平台上小心再小心…當心你轉推的內容、提防你追隨的人，甚至留心自己對事情發展的感受。」

史塔伯德在自己推特帳號發文，警告以下幾項風險都在增加，包括「冒名頂替」的企圖、「操縱者協調發布不實訊息」以及「企圖讓用戶散播謊言的騙局」等。

非營利團體「自由媒體」（Free Press）共同執行長龔薩雷茲（Jessica Gonzalez）表示，「大家都知道」，期中大選選前「社群媒體會出現失控行為，提供錯誤訊息並恐嚇、傷害有色人種選民」，而她擔心，推特會在這個節骨眼鬆懈內容核實力道。

龔薩雷茲說：「馬斯克接手之前推特已經是地獄，而他的各項行為…只會讓情況雪上加霜。」

馬斯克否認這樣的評估，推文說：「實際上，我們這一週看到的仇恨言論少了，低過先前的基準。」但他沒有提出數據來佐證他的說法。

他昨天寫說：「明確地說，推特對內容審核的堅定承諾絕無改變。」

此外，就在馬斯克將推特7500名人力砍半之後隔天，推特共同創辦人暨前執行長杜錫（Jack Dorsey）公開向員工道歉，說他讓這個社群平台成長「太快」。

2006年共同創立推特，並於去年卸下執行長職務的杜錫寫道：「我明白很多人對我很不滿意。」

他在推特寫道：「大家為什麼會落到目前的處境，這方面我要負責：我讓公司成長太快。我要為此道歉。」

「推特無論是過去還是現任員工都很堅強、饒富韌性。」他今天寫說：「無論眼前情況多麼困難，他們總能找到應對方法。」

他推文說：「無論是已離職還是現任員工，我都感激並熱愛每一個人。我不期望這個節骨眼，或任何時候，這樣的心情是互相的，我明白。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111106