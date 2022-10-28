馬斯克買完推特就鍘高層 線上話語及影響難料

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（中央社舊金山27日綜合外電報導）馬斯克27日晚間完成440億美元收購推特後，第一步就是開除多名主管高層。美媒分析，時值美國、巴西等國進入選戰熱季，推特今後的線上話語前景與影響難料。

「華爾街日報」指出，馬斯克（Elon Musk）這場歷時數月、高潮迭起的收購塵埃落定，標誌世界最著名社媒平台之一的推特（Twitter）入於世界首富之手，對日後的線上話語勢必影響深遠。

標榜言論自由至上的馬斯克為說到做到，已誓言要對推特原本確保內容溫和、杜絕極端的作法設限，然而馬斯克恐與一些更偏好溫和平台的廣告商、政治人物和用戶衝突。

知情人士透露，馬斯克一口氣解僱推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）、財務長西格爾（Ned Segal）、法務和政策長蓋德（Vijaya Gadde）以及總顧問艾傑特（Sean Edgett）；消息人士說，收購完成當下亞格拉沃和西格爾人在推特的舊金山總部，後來被保全護送離開。

「華盛頓郵報」指出，馬斯克此舉表明他要把推特打造為自己的風格。馬斯克曾就相關決策與確保內容溫和公開批評推特管理階層，並表示會恢復前總統川普推特帳號。然而他今天卻推文：「推特顯然不能變成為所欲為的化外之地，不可淪為說什麼都沒有後果。」讓外界霧裡看花。

馬斯克入手推特，適逢巴西與美國都進入選戰熱季。巴西總統大選30日第2輪決選，爭取連任的極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和左派挑戰者前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）兩陣營偏離政策討論聚焦罵戰、網路上謠言滿天飛；美國期中選舉11月8日投票，共和黨伺機奪回參眾兩院控制權。

馬斯克是標準交通業界大亨，身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）、太空探索科技公司SpaceX執行長，並無運營社群媒體經驗，然而外界能從他一些言談看出蛛絲馬跡。

他曾表態想放寬控管有害內容（例如錯誤信息、仇恨言論）的標準，還譴責各社群媒體所謂的審查制度。馬斯克先前對推特更是不假辭色，網上抨擊推特原管理階層的內容他都按讚，還告訴潛在投資者與合作夥伴，他想藉解聘近75%的員工並尋求新商機讓推特財務轉向，包括讓人們訂閱推特受歡迎影響者的獨家內容。

尋求收購推特期間，馬斯克不時標榜自己走中道，卻又宣布有意2024年票投共和黨總統候選人；他還推文摻和台海兩岸與烏克蘭戰爭等敏感地緣議題，吹皺一池春水。

華郵指出，推特內部對馬斯克到來的氛圍是又氣又沮喪。原本在他26日造訪總部時還讓人產生一絲期待，但今天大刀揮向在公司得人心的原管理高層，讓這一絲期待火苗迅速熄滅。

一名不願具名的員工說：「公司每個人都有改朝換代心理準備。」

路透社報導，世界首富馬斯克今天一成為推特新老闆，就開除他抨擊曾誤導他的數名高層主管，馬斯克也未明確說明將如何實現他對推特發展的遠大抱負。

馬斯克曾表示他希望「擊敗」推特上的垃圾郵件機器人，並公開演算法，讓大眾得以瞭解內容如何被推播，雖會防止推特變成散播仇恨和分裂的平台，但同時也要限制內容審查。

然而，馬斯克沒有明說將如何實現上述計畫及由誰來經營推特；他曾表示會大裁員，讓推特約7500名員工憂心飯碗，今天還說收購推特不是為賺更多錢，而是「試圖幫助我所愛的人類」。

知情人士說，馬斯克解雇推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）、財務長西格爾（Ned Segal）以及法務與政策長蓋德（Vijaya Gadde）。馬斯克指控他們在假帳號數量上誤導他和投資人。（譯者：陳昱婷、陳亦偉）1111028