路透揭露推特內部研究 重度用戶正大量流失

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（中央社達拉斯25日綜合外電報導）路透社今天報導，推特（Twitter）內部研究顯示，「重度推特用戶」不到每月總用戶的10%，卻產出90%推文並貢獻全球收入的一半，但這些鐵粉自COVID-19疫情爆發後便不斷流失。

這份名為「推特用戶們去了哪？」（Where did the Tweeters Go?）的推特內部研究報告，將每週登入6到7天、每週發布3到4則推文的用戶，定義為「重度推特用戶」。

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）4月宣布以440億美元收購推特的同時，推特正努力維持最活躍用戶的參與，因為他們對整體營運至關重要，這也凸顯馬斯克在完成推特收購交易的期限前所面臨的挑戰。

這項研究也發現，過去2年，推特最活躍的英語系用戶感興趣的話題出現轉變，這可能降低推特對廣告商的吸引力。

研究顯示，英語系重度用戶對加密貨幣和「不適合工作場所」（NSFW）的裸露和色情內容最感興趣，對於新聞、體育和娛樂則愈來愈興致缺缺。

但新聞、體育和娛樂主題的推文，才是將推特塑造成馬斯克稱作「數位城市廣場」形象的推手，也是受廣告商歡迎的重點。

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報告指出，推特的動機是調查可能被每日活躍用戶整體增長所掩蓋「令人不安」的用戶趨勢，並對公司最活躍用戶下降有更深入的瞭解，但報告中並未針對用戶流失原因提出具體結論。

推特發言人昨天被問及對此調查結果有何評論時表示：「我們定期對各種趨勢進行研究，這些趨勢會隨世界上正在發生的事情而有所改變。我們整體用戶持續增加，今年第2季每日活躍用戶已達2.38億人。」（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1111026