更多編輯台推薦新聞：
愛車泡水該如何處理？用5種淹水高度來判斷
生活

愛車泡水該如何處理？用5種淹水高度來判斷

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

馬斯克喊燒錢 美國防部傳考慮資助烏克蘭星鏈網路

2022/10/18 04:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國媒體Politico今天引述兩名參與政策討論的美國官員說法報導，美國國防部正考慮資助世界首富馬斯克的星鏈衛星網路服務，星鏈有助於恢復飽受戰亂的烏克蘭當地通訊設施。

營運「星鏈」（Starlink）的太空探索科技公司（SpaceX）與美國國防部都沒立即回覆路透社置評請求。

Politico報導還提到，最有可能的資金來源將是美國國防部「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative），這項方案目的在於支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

馬斯克（Elon Musk）曾在14日表示，他的太空探索科技公司沒辦法「無限期」資助烏克蘭星鏈網路服務，但隔天又改口說，儘管仍在虧錢，太空探索科技公司將繼續為烏國星鏈服務提供資金。

太空探索科技公司在2018年2月推出的星鏈，屬於次世代衛星網路，主要目標在提供世界各地寬頻網路服務。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，烏克蘭科技部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）旋即在2月26日要求馬斯克提供烏國星鏈基地台，以及衛星網路服務。

費多羅夫上週表示，星鏈網路服務協助恢復烏克蘭重要地區的能源和通訊基礎設施。（譯者：陳彥鈞）1111018

馬斯克
馬斯克：俄羅斯試圖「扼殺」烏克蘭星鏈網路服務 馬斯克改口：SpaceX將繼續資助烏克蘭星鏈服務
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族