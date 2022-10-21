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華郵：馬斯克計劃裁減推特人力將近75%

2022/10/21 07:48
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）「華盛頓郵報」今天引述相關訪談和文件內容報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）告訴併購推特交易的潛在投資人，他計劃裁減這家社群媒體公司7500名員工的75%左右。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，無論誰擁有這家公司，預計未來幾個月將執行裁員。

報導指出，推特（Twitter Inc）目前管理階層計劃，明年底前減少約8億美元應付薪金總額，這意味將近有1/4勞工將遭解僱。

報導說，推特人力資源幹部已告訴員工，公司方面沒有大幅裁員的計畫，但相關文件顯示，在馬斯克出價併購前，公司裁員和削減基礎設施成本的大規模計畫就已準備就緒。

推特未立即回應路透社的置評要求。

馬斯克之前指控推特低報機器人和垃圾郵件帳號數量，5月曾想撤銷併購案，此後雙方展開一連串法律訴訟。

本月稍早，馬斯克改弦易轍，表示將依原先條件持續進行這宗併購案。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1111021

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