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馬斯克證實將收購推特：覺得興奮但買貴了

2022/10/20 14:02（10/20 14:56 更新）
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馬斯克20日證實將收購推特。（路透社）
馬斯克20日證實將收購推特。（路透社）
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（中央社舊金山/奧克蘭19日綜合外電報導）世界首富馬斯克（Elon Musk）今天證實將收購推特且心情興奮，儘管他數個月來嘗試擺脫這筆440億美元（約新台幣1.4兆元）的併購案，但對於買下推特仍興致勃勃。

馬斯克與推特4月達成440億美元收購協議，但馬斯克隨後又改口稱將終止合約，推特因而提出訴訟要求馬斯克履行承諾。

一名美國法官10月初暫停了馬斯克收購推特公司（Twitter Inc）的訴訟，讓雙方在10月28日前敲定這起斷斷續續的巨額交易。

法新社報導，馬斯克今天在特斯拉（Tesla）季度財報電話會議回答提問時表示：「我對於推特的情況感到興奮。」他並指出：「我認為推特是很長一段時間有點萎靡不振，但有巨大潛力的資產，儘管我和其他投資者目前顯然支付過高的價格。」

馬斯克指出，他相信推特的價值在未來將具有「倍數成長」的潛力。

路透社報導，馬斯克在這場電話會議中也對特斯拉展望感到樂觀，他說，特斯拉目前市值不到7000億美元，但未來價值可能超越蘋果公司（Apple Inc）與沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）的總和，這兩家公司的市值分別為2.3兆美元及2.1美元。

儘管推特強烈反對，德拉瓦州衡平法院（Court of Chancery）法官麥考米克（Kathaleen McCormick）仍批准馬斯克提出暫停此案的聲請，並表示如果兩造未能在期限前完成交易，原定於一週內進行的開庭可能改期到下個月。

隨著推特對馬斯克提出的違約訴訟期限將近，馬斯克突然又在法院暫停訴訟的情況下，決定恢復收購計畫。（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111020

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