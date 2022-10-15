馬斯克頻插嘴危險地緣政治 天真發言因首富難忽視

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）全球首富馬斯克（Elon Musk）經常拿他的推特（Twitter）帳號作為武器。他曾發文揚言放棄收購推特，也曾留言污辱美國總統拜登（Joe Biden）是「人形濕襪子布偶」。

彭博（Bloomberg News）報導，馬斯克近來更把矛頭指向較詭譎的地緣政治議題。他先是在推特提議令人困惑的終結俄烏戰爭方案，又獻計成立台灣特別行政區。他的推文和其他公開言論惹惱歐洲各國的元首和外長，奇怪的是，卻贏得美國敵方的讚揚。

馬斯克現在又引起話題。他14日表示，太空探索科技公司（SpaceX）無法「無限期」資助烏克蘭星鏈（Starlink）衛星網路服務，威脅要切斷相關金援。這可能會讓正與俄羅斯交戰的烏克蘭失去重要通訊工具。

儘管馬斯克當然不是第一位牽扯外交政策的美國商人或名人，但以他的財富以及愛惡作劇的癖好，更別提他手上握有價值數以十億計美元的國防合約，都令他難以被忽視。

如果馬斯克以440億美元收購推特的案子順利進行，這種現象只會更加嚴重。他將直接掌控社群媒體平台，獲得以往沒有的權力，能夠親自打造他的辯論舞台。

彭博透過電子郵件，詢問馬斯克關於他涉及敏感外交和地緣政治議題的言論，遭到外界批評聲浪，他有何看法，馬斯克回覆：「彭博何時變成了毫無價值的垃圾？」

一位要求匿名的美國國務院官員表示，美國的外交官都很清楚馬斯克的爭議性言論，他們也對美國的盟友和密切合作夥伴表明，馬斯克所說的話都是出自公民個人身分，並不反映拜登政府的思維。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員貝特曼（Jon Bateman）說，「就國際範疇來看，星鏈和推特都是小議題；但對於關鍵國家和選區而言，它們卻有不尋常的龐大重要性」。

「這就代表，馬斯克對於國際事務的發言，儘管最近的評論頂多說是天真，卻不能簡單地被忽視。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1111015