特斯拉Q3營收低於預期 新工廠支出擠壓利潤

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（中央社舊金山19日綜合外電報導）特斯拉公司（Tesla Inc.）今天公布第3季營收創下新高，但仍低於華爾街預期，主因新車交貨量比預期少，同時新工廠與新電池生產的支出擠壓到利潤。

路透社報導，執行長馬斯克（Elon Musk）在視訊會議上告訴分析師，第4季需求暢旺，緩和了投資人的憂慮，他們原本認為買家可能會因為全球經濟疲軟、特斯拉電動車價位高而下不了手。但特斯拉高階主管表示，一些交貨問題仍將持續存在，第4季交貨成長率低於50%，產量增幅則達50%。

特斯拉股價在盤後交易下挫4.3%。

儘管全球經濟出現不安局面，特斯拉仍快速擴張，投資人密切關注經濟降溫可能衝擊需求的跡象。

特斯拉第3季的汽車毛利率為27.9%，不如分析師預期，也低於一年前同期的30.5%。

金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的國際經紀估計系統（IBES）數據顯示，特斯拉第3季營收達到214.5億美元，創下紀錄新高，但仍低於分析師預期的219.6億美元。

特斯拉表示，由於美元兌主要貨幣的匯率走強，對公司獲利的匯損影響達到2.5億美元。

特斯拉發布聲明說，原物料成本上漲，柏林與德州新工廠風險分析和管理效率低落，以及新電池4680生產等，都衝擊到我們的獲利能力。

特斯拉說：「雖然物流問題與供應鏈瓶頸有所改善，但依舊是當前的挑戰。」馬斯克說，新電池4680的生產快速獲得肯定。

馬斯克也說，實施50億到100億美元的庫藏股計畫是合理的，目前在等待董事會審批。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1111020